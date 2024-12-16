Об этом в разговоре с 24 Каналом отметила журналистка Первого радио, востоковед Марианна Беленькая, подчеркнув, что город Алеппо – это яблоко раздора, на которое Анкара смотрела всегда.

Смотрите также Цунами, что накроет всех: кто теперь контролирует Сирию и почему кровавая бойня продолжится

Чего хочет Эрдоган

По мнению востоковеда, высказывания Эрдогана не свидетельствуют о том, что он сейчас открыто будет забирать сирийские города под контроль Турции. Она подчеркнула, что ему никто не позволит это сделать, это рискованно и может иметь последствия для него, ведь он может серьезно рассориться с арабскими соседями.

Думаю, он ограничится тем, что захочет, чтобы Турция была главной страной влияния в Сирии. Это конечно большой удар по России. Сейчас Эрдоган главный игрок в Сирии и Путину это очень обидно,

– отметила Беленькая.

Приоритет для России – война против Украины

По мнению востоковеда, для России сейчас важнее всего то, что будет происходить вокруг Украины, на фронте. Поэтому Кремль смирился с ситуацией в Сирии. Беленькая отметила, что Россия видит для себя в этом и то, что в определенной степени освободилась от лишнего бремени, хотя удар по ее престижу нанесен огромный.

То, что произошло – это неожиданность для России и в определенной степени и для самого Эрдогана. Основная подготовка к операции началась в 2022 году, когда все поняли, что Россия погрязла в Украине, а Иран последний год уже был больше занят Израилем, а не Сирией,

– озвучила Беленькая.

Договоренность России с Турцией

Востоковед высказала предположение, что когда Турция давала согласие на проведение этой операции, то тоже не ожидала, что режим Асада так быстро падет. Если бы сирийским повстанцам не удалось этого достичь, Эрдоган, с ее слов, ничего бы не проиграл. Однако армия Сирии очень быстро начала сдавать города и тогда, по словам Беленькой, все поняли, что нет смысла спасать того, кто падает.

Иран и Россия это быстро осознали. Россия сделала ставку на отношения с новой властью, считая, что это для нее выгоднее, хотя первые дни была растерянной. Когда уже все произошло, Россия договаривалась с Турцией, бы российские военные могли безопасно покинуть районы Сирии,

– подытожила Беленькая.

Напомним, сирийская оппозиция начала восстание 27 ноября, очень быстро продвигаясь, беря под контроль крупные города и дойдя до столицы Сирии – Дамаска. Это заставило диктатора Башара Асада бежать из Сирии в Россию, 8 декабря его режим потерпел крах. Таким образом Кремль потерял основную зону влияния на Ближнем Востоке.