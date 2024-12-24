Політтехнолог Борис Тизенгаузен в розмові з 24 Каналом зазначив, що якщо Трамп сказав, що військовим США в Сирії робити нема чого, то російського диктатора відсутність його баз там – не влаштовує.

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2 правила автократичного клубу

Політтехнолог наголосив, що таку заяву зробили не повстанці, які скинули режим Асада, а міністерство закордонних справ Туреччини й цей факт є важливим.

Тобто мало того, що Ердоган "віджимає" Сирію у Путіна, так він ще й каже, що і присутності Росії там не буде,

– озвучив Тизенгаузен.

Для Путіна, зі слів політтехнолога, правила автократичного клубу діють в обидва боки й наразі в негативному напрямку.

Зі слів Тизенгаузена, перше правило: якщо член цього умовного клубу чинить свавілля, то може диктувати свої умови тому, кого вважає слабшим, та змушувати цих умов дотримуватися. Друге правило: якщо один з членів став трохи слабшим в автократичному клубі, то свої ж зіб'ють з ніг та заштовхають.

Ті, хто ще вчора йому посміхались й тиснули руку, сьогодні кажуть йти геть з Сирії,

– зауважив Тизенгаузен.

Зазначимо, сходознавиця Маріанна Біленька вважає, що після того, як режим диктатора Асада в Сирії був повалений, Ердоган волітиме, аби головною країною впливу у цій країні була Туреччина. Ердоган нині основний гравець у Сирії. Це, на її думку, для очільника Кремля вкрай образливо.

Нагадаємо, що після падіння режиму Асада Росія почала частково забирати звідти свою військову техніку та війська. Днями судно Sparta, яке було залучене для цього, зламалося в морі неподалік Португалії. Зараз російські війська наявні лише у Тартусі на військово-морській базі та у Хмеймімі на авіабазі.