Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Що відомо про російську присутність у Сирії

В українській розвідці розповіли, що росіяни відправили до Сирії для вивезення техніки та людей вантажне судно Sparta. Однак під час руху воно зламалося.

Вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж росіян намагається усунути проблему та дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії,

– розповідає ГУР.

Тим часом залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів. Наразі присутність росіян фіксують лише у двох місцях – на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі.

Зазначається, що частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса Росія почала перекидати морським шляхом до Лівії.

Ба більше, російські військові обговорюють вимогу нової влади Сирії. Ті нібито прагнуть, аби Москва повністю вивела свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше як 20 лютого 2025 року.

Цей крок нібито пов'язаний з прагненням нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій.