Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Что известно о российском присутствии в Сирии

В украинской разведке рассказали, что россияне отправили в Сирию для вывоза техники и людей грузовое судно Sparta. Однако во время движения оно сломалось.

Вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море вблизи Португалии,

– рассказывает ГУР.

Тем временем остатки российского контингента в Сирии завершили стягиваться из отдаленных районов. Сейчас присутствие россиян фиксируют только в двух местах – на авиабазе в Хмеймиме и военно-морской в Тартусе.

Отмечается, что часть своего вооружения и техники из порта Тартуса Россия начала перебрасывать морским путем в Ливию.

Более того, российские военные обсуждают требование новой власти Сирии. Те якобы хотят, чтобы Москва полностью вывела свой военный контингент с сирийской территории, в частности с баз в Хмемиме и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года.

Этот шаг якобы связан со стремлением новой власти в Дамаске добиться снятия международных санкций.