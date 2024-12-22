Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов, отметив, что диктатор рассорился с Дональдом Трампом, Реджепом Эрдоганом и Беньямином Нетаньяху. Путин дал личную оценку действиям этих лидеров.

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Трамп мог обидеться на Путина

Во время своей ежегодной речи Путин дал четко понять Дональду Трампу, что он против мирных переговоров с Украиной, которые инициирует новоизбранный президент США.

Однако, по мнению Сергея Жирнова, это не единственное заявление диктатора, которое могло бы обидеть Трампа.

Трамп хотел посадить в тюрьму Хантера Байдена (за незаконное хранение оружия – 24 Канал), которого помиловал его отец – Джо Байден. Путин сказал, что это правильно, ведь человеческий фактор взял верх. Он хорошо отозвался о Байдене в этой истории,

– отметил бывший сотрудник КГБ.

Он подчеркнул, что такой ответ Путина Трампу, вероятно, очень не понравилось.

Путин обвинил Турцию в обмане

Значительную часть своего выступления кремлевский диктатор посвятил курдской проблеме, подчеркнув, что Турция пообещала этому народу собственное государство на своей территории, однако обещания так и не выполнила.

Этот разговор для Эрдогана является "красной тряпкой". Кстати, это могло не понравиться также и Ираку и Ирану. На мой взгляд, Путин таким высказыванием совершил очень большую геополитическую ошибку,

– отметил Сергей Жирнов.

Путин осудил действия Израиля

В России считают, что Израиль причастен к началу войны в Сирии. Путин осуждает захват сирийских земель израильскими силами.

Обратите внимание! Израильские войска впервые с 1974 года пересекли сирийскую границу и заняли несколько стратегических объектов после того, как повстанцы захватили Дамаск. Как заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху, операция имеет временный оборонительный характер и направлена на предотвращение использования покинутых баз террористами.

По словам бывшего сотрудника КГБ, кремлевский диктатор сделал довольно правильные выводы о роли Израиля в восстании в Сирии.

Израиль разгромил ХАМАС и "Хезболлу". Эти группировки значительно ослабли из-за этого, поэтому Башара Асада некому было защищать, ведь и Россия уже не имела для этого сил, потому что занимается войной в Украине. Также израильские войска продвинулись вглубь Сирии,

– подчеркнул Жирнов.

По его мнению, с точки зрения международного права, Израиль поступил так же как и Путин на территории Украины. Однако кремлевский диктатор во время своей речи заявил, что решение Нетаньяху нарушают конституцию ООН и международные договоренности.

"По этому поводу Путин поссорился с Израилем, ведь уколол лидера этой страны таким заявлением", – добавил экс-сотрудника КГБ.