Через несколько часов после того, как сирийские повстанцы взяли под контроль Дамаск, израильские силы пересекли границу Сирии впервые с 1974 года, заняв несколько ключевых объектов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Что делают силы Израиля в Сирии

Израильские официальные лица заявляют, что их операция в Сирии носит оборонительный характер и направлена на предотвращение использования заброшенных сирийских баз террористами или враждебными группировками.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что операция является временной. В то же время ряд арабских государств осудил действия Израиля, назвав их незаконной оккупацией. Лига арабских государств и Египет предупредили о риске эскалации и призвали международное сообщество к немедленному вмешательству.

СМИ сообщали, что израильская армия пошла в сторону Дамаска, однако в ЦАХАЛ отрицают это, сообщает Reuters.

Силы ЦАХАЛ не продвигаются в сторону Дамаска. Это не то, что мы делаем или преследуем каким-то образом. Мы не вовлечены в то, что происходит внутри Сирии, мы не являемся стороной в этом конфликте, и у нас нет никаких интересов, кроме защиты наших границ и безопасности наших граждан,

– сказал израильский военный представитель Надав Шошани на брифинге с журналистами.

Ранее Израиль объявил, что займет буферную зону в Сирии, чтобы обезопасить своих граждан и территорию.