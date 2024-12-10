Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Он будет временно руководить Сирией после свержения режима Башара Асада.

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Что известно о назначении главы временного правительства Сирии

Мухаммед аль-Башир объявил по сирийскому телевидению, что был назначен временным премьер-министром переходного правительства Сирии. Он будет занимать эту должность до 1 марта 2025 года.

Теперь аль-Башир должен сформировать кабинет министров Сирии. Его называют близким соратником лидера группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джулани, который возглавлял свержение режима Асада. Он также занимал должность премьер-министра Правительства спасения Сирии с 13 января 2024 года.

Справка! Правительство спасения Сирии – это политическая структура, созданная в 2017 году на территориях, находящихся под контролем сирийской оппозиции, прежде всего в провинции Идлиб. Это правительство возникло как попытка упорядочить управление в регионах, где официальное правительство Сирии потеряло контроль во время гражданской войны.

Из открытых источников известно, что Мухаммед аль-Башир родился в провинции Идлиб в 1983 году. Он получил диплом инженера в области электротехники и электроники со специализацией в телекоммуникациях в Алеппском университете (2007 год), а также диплом в области шариата и права в Университете Идлиба (2021 год).

Ранее он занимал должность директора по делам ассоциаций, а затем работал министром развития и гуманитарных вопросов в Правительстве спасения Сирии.