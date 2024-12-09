Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди, который сбежал в первые дни восстания, сообщает 24 Канал.

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Была ли у Асада возможность сохранить свое правление

В газете пишут, что один из предложенных вариантов, который США косвенно передали через Объединенные Арабские Эмираты, предусматривал отмену жестких американских санкций в обмен на обязательства Асада больше не позволять Ирану поставлять оружие и поддерживать ливанских боевиков Хезболла с помощью сухопутных маршрутов в Сирии, отметил дипломат.

Согласно словам Барабанди, некоторые советники предлагали сирийскому диктатору принять предложение США - разорвать связи с Ираном в обмен на отмену санкций. Однако Асад остался непреклонным и решил, что сможет договориться о лучших для себя условиях после того, как к власти в Соединенных Штатах придет Дональд Трамп.

Между тем, когда повстанцы приближались к сирийской столице, Иран начал выводить свои войска, и возможности Асада исчерпались.

В конце концов, аналитики считают, что именно неуступчивость президента, в сочетании с его высокомерием, стала его "губительной чертой", что свидетельствует о глубинной неспособности по-настоящему понять реалии, в которых оказался как он сам, так и Сирия в целом.

"Он никогда не был самым умным в семье. Он потерял так много возможностей из-за своего упрямства", – сказал Амр Аль-Азм, бывший профессор Дамасского университета.

В WP пишут, что в последние дни своего правления Асад не сделал ни одного публичного обращения и оставался вне поля зрения, за исключением одной встречи с главой МИД Ирана, которую зафиксировали государственные СМИ. Речь, которую ожидали в субботу вечером, 7 декабря, так и не прозвучала, пишет в газете.

Как там отметили, Асад упустил немало возможностей для примирения со своими оппонентами и международным сообществом и не смог реализовать политику, которая могла бы спасти его страну и объединить его народ, считают сирийцы и аналитики.