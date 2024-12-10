Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Він буде тимчасово керувати Сирією після повалення режиму Башара Асада.

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Що відомо про призначення глави тимчасового уряду Сирії

Мухаммед аль-Башир оголосив по сирійському телебаченню, що був призначений тимчасовим прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії. Він буде обіймати цю посаду до 1 березня 2025 року.

Тепер аль-Башир має сформувати кабінет міністрів Сирії. Його називають близьким соратником лідера угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джулані, який очолював повалення режиму Асада. Він також обіймав посаду прем'єр-міністра Уряду порятунку Сирії з 13 січня 2024 року.

Довідка! Уряд порятунку Сирії – це політична структура, створена у 2017 році на територіях, які перебувають під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб. Цей уряд виник як спроба впорядкувати управління в регіонах, де офіційний уряд Сирії втратив контроль під час громадянської війни.

З відкритих джерел відомо, що Мухаммед аль-Башир народився в провінції Ідліб у 1983 році. Він здобув диплом інженера в галузі електротехніки та електроніки зі спеціалізацією в телекомунікаціях в Алеппському університеті (2007), а також диплом в галузі шаріату та права в Університеті Ідліба (2021).

Раніше він обіймав посаду директора у справах асоціацій, а потім працював міністром розвитку та гуманітарних питань в Уряді порятунку Сирії.