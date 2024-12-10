Через кілька годин після того, як сирійські повстанці взяли під контроль Дамаск, ізраїльські сили перетнули кордон Сирії вперше з 1974 року, зайнявши кілька ключових об’єктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Що роблять сили Ізраїлю у Сирії

Ізраїльські офіційні особи заявляють, що їх операція у Сирії носить оборонний характер і спрямована на запобігання використанню покинутих сирійських баз терористами або ворожими угрупованнями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наголосив, що операція є тимчасовою. Водночас низка арабських держав засудила дії Ізраїлю, назвавши їх незаконною окупацією. Ліга арабських держав та Єгипет попередили про ризик ескалації та закликали міжнародну спільноту до негайного втручання.

ЗМІ повідомляли, що ізраїльська армія пішла в сторону Дамаска, однак у ЦАХАЛ заперечують це, повідомляє Reuters.

Сили ЦАХАЛ не просуваються в бік Дамаска. Це не те, що ми робимо або переслідуємо якимось чином. Ми не залучені до того, що відбувається всередині Сирії, ми не є стороною в цьому конфлікті, і в нас немає жодних інтересів, окрім захисту наших кордонів і безпеки наших громадян,

– сказав ізраїльський військовий представник Надав Шошані на брифінгу з журналістами.

Раніше Ізраїль оголосив, що займе буферну зону у Сирії, аби убезпечити своїх громадян та територію.