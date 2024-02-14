У порівнянні з 2014 роком це шестикратне збільшення і загалом рекорд. Про це Столтенберг повідомив під час пресконференції напередодні засідання "Рамштайн", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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В оборону інвестують колосальну суму

Столтенберг наголосив, що держави-члени НАТО роблять "реальний прогрес". Він додав, що цього року європейські союзники по Альянсу інвестують в оборону 380 мільярдів доларів.

Цього року я очікую, що 18 членів Альянсу витратять на оборону 2% ВВП. Це ще одна рекордна кількість і шестикратне збільшення порівняно з 2014 роком, коли лише три члени Альянсу досягли цієї мети,

– сказав Столтенберг.

Він додав, що деякі держави-члени НАТО ще мають над чим працювати, оскільки під час Вільнюсу союзники погодилися інвестувати в оборону як мінімум 2% від ВВП. Таке посилення оборони відбувається з 2014 року у відповідь на початок війни в Україні та окупації Криму.



Зростання інвестицій в НАТО країнами-членами / Інфографіка НАТО

Єнс Столтенберг зазначив, що упродовж 10 років держави-члени зміцнювали НАТО, збільшивши кількість військ у східній частині Альянсу та інвестувавши в нові сучасні сили й засоби. Очільник НАТО також відповів Трампу, який планує заохочувати Росію нападати на держави-члени, які недостатньо витрачають на оборону.

Ми не повинні залишати місця для прорахунків або нерозуміння Москвою нашої готовності і нашої відданості, нашої рішучості захищати всіх союзників. І причина для цього не в тому, щоб спровокувати конфлікт, а в тому, щоб запобігти конфлікту, що НАТО успішно робить вже 75 років,

– зазначив Єнс Столтенберг.

Генсек додав, що під час зустрічі міністрів оборони у Брюсселі вони також обговорять подальше нарощування виробництва боєприпасів. За останні кілька місяців НАТО уклала контрактів на суму 10 мільярдів доларів і цього тижня Німеччина розпочала будівництво нового заводу з виробництва снарядів. Столтенберг очікує, що на заводі виготовлюватимуть близько 200 тисяч боєприпасів на рік.