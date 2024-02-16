В частности партнеры согласовали планы по усилению Украины системами ПВО и ракетами к ним, а также обеспечение ВСУ артиллерийскими системами и снарядами. Кроме того, Украине должны по графику передать истребители F-16. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал 24 Каналу, что консолидированная поддержка Украины со стороны западных партнеров – это ответ России на ее, в частности, информационную войну против нашей страны.

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Все договоренности рано или поздно выполняются

В последнее время часто российские пропагандисты рассказывали, что западные страны не будут дальше помогать Украине, ведь партнеры немного устали от войны. Однако этого не произошло. Наоборот заседания проходят на соответствующем уровне.

Все попытки России внести раздор в страны, которые помогают Украине, потерпели фиаско,

– уверен секретарь СНБО.

Он отметил, что все договоренности, которые есть с нашими партнерами, обязательно рано или поздно выполняются. Если есть задержки, то они являются чисто техническими – по тем или иным причинам.

"Я более чем уверен, что в 2024 году мы получим обещанные дроны, истребители F-16 и много другой техники и средств поражения врага. Это позволит ВСУ продвигаться вперед – к нашей победе", – отметил Алексей Данилов.

Обратите внимание! После заседания "Рамштайн-19" министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что также официально запустила работу Коалиция дронов. К ней уже присоединились восемь стран – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Он поблагодарил Латвию за лидерство в этой коалиции.

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