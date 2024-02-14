Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Софія Назаренко, яка тепер перебуває в штаб-квартирі НАТО. Зустріч Контактної групи відбувається в змішаному форматі, зокрема очільник Пентагону Ллойд Остін під'єднався онлайн.

До теми На зустрічі "Рамштайн" заслухають доповідь щодо постачання F-16 Україні

У питанні військової допомоги Україні стало відомо про приєднання Нідерландів до коаліції з постачання дронів. Очікують, що це посилить наступальні можливості української армії на полі бою.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберґ привітав рішення Німеччини розпочати будівництво заводу з виробництва снарядів, які також постачатимуть Україні. У майбутньому виробничі обсяги цього заводу сягатимуть до 200 тисяч боєприпасів на рік.

Столтенберґ також запропонував союзникам переглянути можливість закупівлі боєприпасів за кордоном і нарощувати виробництво снарядів, зокрема збільшенням кількості робочих змін.

Зверніть увагу! Українські військові стикнулись із серйозною нестачею артилерійських снарядів, унаслідок чого змушені жорстко економити постріли й ретельно вибирати ціль ураження.

Що ще обговорюватимуть на "Рамштайні"

Крім допомоги для України, міністри оборони НАТО зібралися також для обговорення того, як зміцнити сам Північноатлантичний альянс, щоб не допустити військового вторгнення Росії. З огляду на збільшення оборонних витрат цього року держави – члени НАТО продемонструють рекордний успіх.

Цього року я очікую, що 18 членів Альянсу витратять на оборону 2% ВВП. Це ще одна рекордна кількість і шестикратне збільшення порівняно з 2014 роком, коли лише три члени Альянсу досягли цієї мети,

– зазначив Столтенберг.

Очільник НАТО також додав, що цього року європейські союзники по НАТО інвестують в оборону 380 мільярдів доларів – це вперше перевищить 2% від їхнього спільного ВВП.

До того ж міністри оборони зберуться 15 лютого на засіданні Ради Україна – НАТО. Партнери обговорять реформи на шляху до повноцінного членства України в НАТО та наближення України до стандартів НАТО у всіх сферах – від закупівель до логістики.

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