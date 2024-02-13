Днями Дональд Трамп заявив, що може заохотити росіян атакувати будь-якого союзника Північноатлантичного альянсу. Мова нібито про ті країни, які не виконали фінансові зобов'язання перед блоком. Цю заяву вже розкритикували Єнс Столтенберг, Шарль Мішель, а також Білий дім.
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Реакція на скандальну заяву Трампа про НАТО
Пані посол США при Північноатлантичному Альянсі відреагувала і зазначила, що в разі нападу на держави – члени НАТО захищати території доведеться й американським солдатам.
Заохочення Кремля атакувати будь-якого члена НАТО чи територію Альянсу дійсно ставить наших військових, солдатів США та солдатів наших союзників у більшу небезпеку. Робити такі заяви небезпечно і, чесно кажучи, безвідповідально,
– сказала вона.
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Як експерти оцінюють таку заяву Трампа і на кого вона спрямована
- Керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко говорить, що таким чином Трамп нагадує про своє перше президентство. Тоді він вимагав, щоб країни Європи, які є членами НАТО, виділяли понад 2% ВВП на оборону.
- Але зараз часи змінилися і половина країн НАТО виділяє більше, ніж це було у 2017 – 2018 роках. Так заяви Трампа демонструють, що він лишився в минулому, та підривають таку важливу єдність Альянсу. Трамп хотів би розділити НАТО на США та Європу, і це відверте шкідництво.
- Політолог Микола Давидюк сказав, що в сім'ї НАТО токсичні відносини. Але для України ця заява Трампа може піти на користь: хоча вона різка, та повертає в реальність деяких союзників, наприклад, Польщу.