Днями Дональд Трамп заявив, що може заохотити росіян атакувати будь-якого союзника Північноатлантичного альянсу. Мова нібито про ті країни, які не виконали фінансові зобов'язання перед блоком. Цю заяву вже розкритикували Єнс Столтенберг, Шарль Мішель, а також Білий дім.

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Реакція на скандальну заяву Трампа про НАТО

Пані посол США при Північноатлантичному Альянсі відреагувала і зазначила, що в разі нападу на держави – члени НАТО захищати території доведеться й американським солдатам.

Заохочення Кремля атакувати будь-якого члена НАТО чи територію Альянсу дійсно ставить наших військових, солдатів США та солдатів наших союзників у більшу небезпеку. Робити такі заяви небезпечно і, чесно кажучи, безвідповідально,

– сказала вона.

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Як експерти оцінюють таку заяву Трампа і на кого вона спрямована