Таку думку 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. За його словами, Трамп своїми словами та діями заохочує Росію на агресію проти НАТО та європейців.
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"Пряма координація дій"
Руслан Осипенко зазначив, що нещодавно Такер Карлсон взяв інтерв'ю у кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Скандального американського журналіста називають кандидатом на пост віцепрезидент США у випадку, якщо на виборах переможе Дональд Трамп.
У мене складається враження, що є якась координація дій між Кремлем та трампістами. Карлсон дав трибуну перед західною аудиторією цьому кривавому диктатору, легалізувавши його, випустивши у світ та сказавши, що з ним потрібно домовлятись,
– вважає він.
Головну тезу висловів Путіна під час інтерв'ю можна трактувати як "я хочу перемовин". Водночас Дональд Трамп також говорить про перемовини з російським диктатором.
"Це пряма координація дій. Потім він каже, що він буде заохочувати Росію нападати на країни НАТО. Коли НАТО каже: "Ні, щоб нас тільки не втягнули у ядерне протистояння з Росією". А трампісти навпаки хочуть лякати та заохочувати", – сказав політолог.
Коли на Заході не голосують за допомогу Україні, то вже заохочують Росію на подальшу агресію. Якщо рішення не приймають, то у Москві це розглядають як слабкість.
Дональд Трамп: останні новини
- Дональд Трамп заявив, що якби Росія напала, то він би не допомагав тим країнам-членам НАТО, які до оборонного бюджету Альянсу не сплачують внески. Ці слова викликали обурення серед світової спільноти.
- Колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання вивести Штати з Альянсу. Союзники по НАТО сумніваються, що Трамп виконає свою обіцянку у разі перемоги на виборах. Колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що вони помиляються, коли не сприймають слова екслідера серйозно.
- За даними Barron`s, раніше Дональд Трамп закликав республіканців не підтримувати двопартійну угоду щодо безпеки кордону та допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. На його думку, варто розділити питання кордону та будь-яких видів іноземної допомоги.