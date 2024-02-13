Таку думку 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. За його словами, Трамп своїми словами та діями заохочує Росію на агресію проти НАТО та європейців.

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"Пряма координація дій"

Руслан Осипенко зазначив, що нещодавно Такер Карлсон взяв інтерв'ю у кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Скандального американського журналіста називають кандидатом на пост віцепрезидент США у випадку, якщо на виборах переможе Дональд Трамп.

У мене складається враження, що є якась координація дій між Кремлем та трампістами. Карлсон дав трибуну перед західною аудиторією цьому кривавому диктатору, легалізувавши його, випустивши у світ та сказавши, що з ним потрібно домовлятись,

– вважає він.

Головну тезу висловів Путіна під час інтерв'ю можна трактувати як "я хочу перемовин". Водночас Дональд Трамп також говорить про перемовини з російським диктатором.

"Це пряма координація дій. Потім він каже, що він буде заохочувати Росію нападати на країни НАТО. Коли НАТО каже: "Ні, щоб нас тільки не втягнули у ядерне протистояння з Росією". А трампісти навпаки хочуть лякати та заохочувати", – сказав політолог.

Коли на Заході не голосують за допомогу Україні, то вже заохочують Росію на подальшу агресію. Якщо рішення не приймають, то у Москві це розглядають як слабкість.

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