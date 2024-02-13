Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог-международник Руслан Осипенко. По его словам, Трамп своими словами и действиями поощряет Россию на агрессию против НАТО и европейцев.
Читайте также "Убивает своих оппонентов": Хейли жестко предупредила Трампа относительно Путина
"Прямая координация действий"
Руслан Осипенко отметил, что недавно Такер Карлсон взял интервью у кремлевского диктатора Владимира Путина. Скандального американского журналиста называют кандидатом на пост вице-президента США в случае, если на выборах победит Дональд Трамп.
У меня складывается впечатление, что есть какая-то координация действий между Кремлем и трампистами. Карлсон дал трибуну перед западной аудиторией этому кровавому диктатору, легализовав его, выпустив в свет и сказав, что с ним нужно договариваться,
– считает он.
Главный тезис высказываний Путина во время интервью можно трактовать как "я хочу переговоров". В то же время Дональд Трамп также говорит о переговорах с российским диктатором.
"Это прямая координация действий. Затем он говорит, что он будет поощрять Россию нападать на страны НАТО. Когда НАТО говорит: "Нет, чтобы нас только не втянули в ядерное противостояние с Россией". А трамписты наоборот хотят пугать и поощрять", – сказал политолог.
Когда на Западе не голосуют за помощь Украине, то уже поощряют Россию на дальнейшую агрессию. Если решение не принимают, то в Москве это рассматривают как слабость.
Дональд Трамп: последние новости
- Дональд Трамп заявил, что если бы Россия напала, то он бы не помогал тем странам-членам НАТО, которые в оборонный бюджет Альянса не платят взносы. Эти слова вызвали возмущение среди мирового сообщества.
- Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании вывести Штаты из Альянса. Союзники по НАТО сомневаются, что Трамп выполнит свое обещание в случае победы на выборах. Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что они ошибаются, когда не воспринимают слова экс-лидера всерьез.
- По данным Barron`s, ранее Дональд Трамп призвал республиканцев не поддерживать двухпартийное соглашение по безопасности границы и помощи Украине, Израилю и Тайваню. По его мнению, стоит разделить вопрос границы и любых видов иностранной помощи.