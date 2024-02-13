Кандидат от Республиканской партии Никки Хейли отметила, что Трамп зря заявил о своей приверженности к Путину. Она предупредила своего соперника относительно российского диктатора.

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Путин убивает своих оппонентов

Во время митинга в Южной Каролине Трамп заявил, что НАТО якобы было "развалено", пока он не заставил членов Альянса "заплатить".

По его словам, когда один из лидеров на неустановленной встрече НАТО спросил, будут ли США защищать их, если они будут нарушать свои обязательства, Трамп ответил, что скажет России делать "все, что угодно".

Речь идет о странах, которые не выполняют свои "финансовые" обязательства. Комментарии Трампа вызвали тревогу в Вашингтоне и некоторых мировых столицах.

Никки Хейли заявила, что бывший президент Дональд Трамп совершил ошибку, заявив подобные тезисы.

Хотим ли мы, чтобы НАТО платило больше? Конечно, хотим. Но последнее, что мы собираемся делать, это становиться на сторону бандита. Имейте в виду, Путин убивает своих оппонентов. Это ошибка Трампа – стать на сторону Путина, а не наших союзников,

– отметила она.

По ее словам, США вместе с союзниками должны убедиться в том, что Альянс до сих пор крепкий. Главной целью НАТО является забегание войны.

Вы посмотрите на Россию сейчас. Причина, почему люди должны беспокоиться об Украине, заключается в том, что это проамериканская, свободолюбивая страна. Речь идет о предотвращении войны. Речь идет о том, чтобы сохранить альянс сильным,

– подчеркнула Хейли.

Заметим, что Хейли является последним соперником Трампа в борьбе за номинацию Республиканской партии в выдвижении на пост кандидата на выборы президента, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Детали о возмутительном заявлении Трампа: коротко