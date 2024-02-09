Такер Карлсон пафосно подал свою поездку в Москву как поиск правды, мол, американцы не в курсе, что происходит в Украине на самом деле. І Путин щедро снабжал его бредом, который так любит этот пропагандист. Ведь именно Карлсон разгоняет тезис о том, что коронавируса не существует, пиарит Трампа и Орбана. В общем Карлсон является полезным идиотом – вроде тех, кто продвигал на Западе советскую власть.

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Что Путин заявил об Украине (спойлер: ничего нового)

Главные тезисы, которые Путин пытался донести зрителю, ничем не отличаются от уже привычной лжи, которую ежедневно транслирует российское телевидение. Они неприхотливы и укладываются в несколько предложений: Киевская Русь = Россия, Украину придумали большевики, россияне миролюбивые.

Заявления Путина об истории во время интервью Карлсону:

Российское государство создано в 862 году (на самом же деле Москва создана несколькими веками позже).

Украина – искусственное образование, ее создал Сталин (А до Сталина Украины не было, Тарас Шевченко писал о каком-то другом государстве?)

Россияне бы не вмешивались в дела Украины, если бы не "кровавые события на Майдане". Войну начала Украина в 2014 году (Зеленых человечков послала тоже Украина?)

Украинцев долго ополячивали, но они чувствуют себя русскими, поэтому в Украине продолжается гражданская война и будет "воссоединение" (Мы уже видим, что происходит в Мариуполе, – а оккупанты называют это возрождением города).

Фактически Путин повторил некоторые положения еще советской пропаганды – о ополячивании и воссоединении. И активно юзал те тезисы, которые циркулируют в России еще с нулевых, – что Украину придумали, а значит, все можно откатить и захватить себе.

Как вел себя Карлсон и почему этот разговор нельзя считать интервью

В общем Путин сыпал цифрами и фамилиями, а Карлсон смирно слушал, перебив только раз. Он искренне признался, что потерял нить разговора и не понимает, о каком времени идет речь. Путин сам запутался –то ли XIII век, то ли XIV век. Но пообещал, мол, уже завершает свой исторический спич –возможно, скучный. Американский журналист возразил: что вы – что вы, мне не скучно и интересно.

Многие обратили внимание на поведение Карлсона: он почти не перебивал Путина, ни разу не спросил о Мариуполе и вообще не задавал неудобных вопросов. Изюминкой интервью стали "письма Хмельницкого".

Что за "письма Хмельницкого", которые Путин собирался показать

В какой-то момент Путин щелкнул пальцами и попросил принести "письма" украинского гетмана. Ему передали папку на завязках, впрочем, ее так и не раскрыли. В папке якобы содержались копии архивных документов – писем, которые Богдан Хмельницкий писал в Варшаву, а затем в Москву. В них гетман якобы просил поляков соблюдать права украинцев, а когда те отказали – адресовал их московскому царю с просьбой присоединить Украину.



Путин показал "письма Хмельницкого" во время интервью Карлсону / Скриншот 24 Канала

Путин помахал папкой, мол, я покажу вам письма, чтобы не быть голословным. Карлсон буквально вскричал "Я вам верю!", и Путин положил папку на стол. Это поразительно напоминает историю с картой нападения Украины, которую до сих пор показывает Лукашенко.

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Зачем Карлсон брал интервью у Путина

Он предоставил хозяину Кремля площадку, где тот сможет говорить о выгодной для себя версии истории и событий в целом. Карлсон вполне ручной и только поддакивал Путину. Россияне очень радовались тому, что упоминания о Путине появились на страницах мировых СМИ, а видео набрало миллионы просмотров. Собственно, на это и был расчет. В ГУР уже назвали этот монолог Путинаспецоперацией для западной аудитории.