Politico пишет, что традиция, при которой тираны, вроде Гитлера или Сталина, находят себе податливых британцев и американцев для распространения пропаганды, является давней. Вероятно, именно такой и является роль Такера Карлсона.

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Еще один среди рупоров тиранов

Владимир Путин может быть уверен, что во время интервью Такер Карлсон не будет задавать ему никаких неприятных вопросов. Это скорее будет похоже на подхалимство, как это было в интервью с Дональдом Трампом. Карлсон уже давно занял позицию Путина, что прослеживалось в его риторике.

Наиболее очевидной параллелью с подхалимским подходом Карлсона к российскому деспоту является, пожалуй, репортер New York Times Уолтер Дюранти, глава бюро в Москве с 1922 по 1936 год,

– пишет Politico.

После доказательства своей лояльности и написания блестящих отчетов о пятилетнем плане коммунистов Сталин дал ему эксклюзивное интервью. В нем журналист умолчал Голодомор и атаковал тех, кто пытался осветить правду. Дюранти настаивал, что цели оправдывают средства.

Историк Марк фон Хаген писал, что репортаж Дюранти был лишь перефразированной советской пропагандой. Однако она имела свое влияние – по словам ученого, это повлияло на решение Франклина Д. Рузвельта в 1933 году признать Советский Союз.

Таких примеров много

В этом контексте стоит вспомнить и об американском репортере-социалисте Джоне Риде, который работал в Народном комиссариате иностранных дел, переводя новости о большевистском правительстве в первые дни революции 1917 года. После он вернулся в США, но через некоторое время был вынужден бежать в Россию из-за обвинений в мятеже.

Американский романист Аптон Синклер назвал Рида "плейбоем российской революции". Даже несмотря на ссору с советским правительством он был похоронен как герой, став одним из четырех американцев в некрополе Кремлевской стены на Красной площади.

Немецкие власти во времена Второй мировой войны также имели подобных кадров. Антисемит американского происхождения Уильям Джойс известен как телеведущий лорд Хоу-Хоу. Он вел нацистское шоу "Германия зовет". Однако подобный пример плохо закончился – в 1946 году британцы повесили Джойса.

Фактически, даже Кремль признал Карлсона "полезным идиотом". Дмитрий Песков признал, что американец солгал, когда говорил, что западные СМИ не связывались с Россией. Пресс-секретарь Путина заявил, что поскольку "они не могут похвастаться любой попыткой даже показаться, что они предоставляют беспристрастное освещение".

Что известно о Такере Карлсоне