Politico пише, що традиція, за якої тирани, як от Гітлер чи Сталін, знаходять собі піддатливих британців і американців для поширення пропаганди, є давньою. Певно, саме такою й є роль Такера Карлсона.

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Ще один серед рупорів тиранів

Владімір Путін може бути впевненим, що під час інтерв'ю Такер Карлсон не задаватиме йому жодних неприємних питань. Це радше буде схоже на підлабузництво, як це було в інтерв'ю з Дональдом Трампом. Карлсон вже давно зайняв позицію Путіна, що простежувалося у його риториці.

Найбільш очевидною паралеллю з підлабузницьким підходом Карлсона до російського деспота є, мабуть, репортер New York Times Волтер Дюранті, голова бюро в Москві з 1922 по 1936 рік,

– пише Politico.

Після доказу своєї лояльності та написання блискучих звітів про п’ятирічний план комуністів Сталін дав йому ексклюзивне інтерв’ю. У ньому журналіст замовчав Голодомор і атакував тих, хто намагався висвітлити правду. Дюранті наполягав, що цілі виправдовують засоби.

Історик Марк фон Хаген писав, що репортаж Дюранті був лише перефразованою радянською пропагандою. Однак вона мала свій вплив – за словами науковця, це вплинуло на рішення Франкліна Д. Рузвельта в 1933 році визнати Радянський Союз.

Таких прикладів багато

У цьому контексті варто згадати й про американського репортера-соціаліста Джона Ріда, який працював у Народному комісаріаті закордонних справ, перекладаючи новини про більшовицький уряд у перші дні революції 1917 року. Після він повернувся в США, але через деяких час був змушений тікати у Росію через звинувачення у заколоті.

Американський романіст Аптон Сінклер назвав Ріда "плейбоєм російської революції". Навіть попри сварку з радянським урядом він був похований як герой, ставши одним із чотирьох американців у некрополі Кремлівської стіни на Червоній площі.

Німецька влада у часи Другої світової війни також мала подібних кадрів. Антисеміт американського походження Вільям Джойс відомий як телеведучий лорд Хоу-Хоу. Він вів нацистське шоу "Німеччина кличе". Однак подібний приклад погано закінчився – у 1946 році британці повісили Джойса.

Фактично, навіть Кремль визнав Карлсона "корисним ідіотом". Дмітрій Пєсков визнав, що американець збрехав, коли казав, що західні ЗМІ не зв'язувалися з Росією. Прессекретар Путіна заявив, що оскільки "вони не можуть похвалитися будь-якою спробою навіть здатися, що вони надають неупереджене висвітлення".

Що відомо про Такера Карлсона