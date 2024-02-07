Та це – не рівень глави української держави. Про це 24 Каналу заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що цьому варто менше приділяти уваги. До слова, в Росії американського журналіста помітили 1 лютого.

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"Це – не рівень президента Зеленського, тому що суб'єкт Карлсон не є класичним журналістом. Рівень президента України зовсім інший. Це зовсім інші медіа, зовсім інші тези, зовсім інша розмова, часто відверта. А не пропагандистські речі, які робить Путін чи Карлсон", – сказав Подоляк.

Радник керівника ОПУ додав, що журналістика для Карлсона закінчилася, коли його звільнили з американського телеканалу Fox News. Це сталося унаслідок того, що він свідомо розповсюджував фейки й так приніс величезні збитки каналу.

З Путіним не може бути інтерв'ю. Путін не відповідає на питання, тому що він не живе в реальному світі. Він не розуміється на тому, що відбувається. І він просто буде продовжувати розказувати свою маячню про "народи, які не існують, які існують", про "8 років бомбили Донбас",

– наголосив Михайло Подоляк.

Так ексведучий американського телеканалу створить класичний пропагандистський продукт. Мовляв, нібито "ви не знаєте правду про війну. Росія захищалася, на неї напали".

Важливо! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на ютубі 24 Каналу о 20:00. Не пропустіть!

Конспірологічні теорії

Подейкують, що Такер Карлсон приїхав до Владіміра Путіна, аби нібито "передати йому послання від Дональда Трампа". Як зауважив радник керівника Офісу Президента України, у сучасному світі не потрібно жодних конспірологічних посередників, аби передати інформацію. Це можна зробити завдяки засобу зв'язку.

"Для такого, як пан Трамп, не потрібен хтось, хто приїде до Путіна і на вушко йому: "А ви знаєте, ми можемо...". Тому давайте без конспірології" – закликав Михайло Подоляк.

Такер Карлсон приїхав до Росії