Та це – не рівень глави української держави. Про це 24 Каналу заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що цьому варто менше приділяти уваги. До слова, в Росії американського журналіста помітили 1 лютого.
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"Це – не рівень президента Зеленського, тому що суб'єкт Карлсон не є класичним журналістом. Рівень президента України зовсім інший. Це зовсім інші медіа, зовсім інші тези, зовсім інша розмова, часто відверта. А не пропагандистські речі, які робить Путін чи Карлсон", – сказав Подоляк.
Радник керівника ОПУ додав, що журналістика для Карлсона закінчилася, коли його звільнили з американського телеканалу Fox News. Це сталося унаслідок того, що він свідомо розповсюджував фейки й так приніс величезні збитки каналу.
З Путіним не може бути інтерв'ю. Путін не відповідає на питання, тому що він не живе в реальному світі. Він не розуміється на тому, що відбувається. І він просто буде продовжувати розказувати свою маячню про "народи, які не існують, які існують", про "8 років бомбили Донбас",
– наголосив Михайло Подоляк.
Так ексведучий американського телеканалу створить класичний пропагандистський продукт. Мовляв, нібито "ви не знаєте правду про війну. Росія захищалася, на неї напали".
Конспірологічні теорії
Подейкують, що Такер Карлсон приїхав до Владіміра Путіна, аби нібито "передати йому послання від Дональда Трампа". Як зауважив радник керівника Офісу Президента України, у сучасному світі не потрібно жодних конспірологічних посередників, аби передати інформацію. Це можна зробити завдяки засобу зв'язку.
"Для такого, як пан Трамп, не потрібен хтось, хто приїде до Путіна і на вушко йому: "А ви знаєте, ми можемо...". Тому давайте без конспірології" – закликав Михайло Подоляк.
Такер Карлсон приїхав до Росії
- Колишній ведучий американського телеканалу Fox News прибув до Москви вранці 1 лютого. Згодом він побував у московському Великому театрі.
- Карлсон відомий підтримкою політики Дональда Трампа та різкою критикою Джо Байдена. Пропагандист має антиукраїнську риторику. До слова, у 2023-му році Вашингтон заборонив цьому журналісту брати інтерв'ю в президента Росії.
- Організація інтерв'ю з Владіміром Путіним зайняла чимало місяців. За словами колишнього ведучого американського телеканалу, він це робить для того, аби нібито "продемонструвати різні точки зору". Мовляв, він буцімто хоче пояснити американцям "реальну ситуацію в Україні', про яку вони "знають замало". Повідомляють, що інтерв'ю з очільником Кремля оприлюднять 8 лютого.
- У Євросоюзі пообіцяли відреагувати на вчинок Такера Карлсона. Проти нього можуть запровадити санкції.