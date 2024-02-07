Телеведучий активно просуває російські наративи. Він популяризував вигадки пропагандистів щодо американських лабораторій в Україні та цинічно запевняв, що буцімто українці зруйнували Каховську ГЕС. Про те, що відомо про скандального журналіста, інформує 24 Канал.

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Улюбленець кремлівських пропагандистів

Російські пропагандисти часто розхвалюють Карлсона, оскільки він буцімто є тим, хто "говорить правду". Цікавим є те, що він є першим західним журналістом, який планує взяти інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної війни в Україні.

Американець запевняє, що інтерв'ю буде опубліковано у початковому вигляді й жодних редагувань до нього застосовано не буде. Оприлюднити свій матеріал проросійський журналіст планує спершу на власному сайті, а згодом - у соцмережі "Х" (раніше Twetter – 24 Канал).

Як зазначив Карлсон, адміністрація Байдена намагалася завадити організації цього інтерв'ю.

Скандальний впливовець неодноразово виявляв свою симпатію до очільника Кремля. Його позицію підтримує і частка консервативно налаштованих американців, яких обурює багатомільярдна підтримка нашої держави.

Карлсон відкрито зневажає українського лідера Володимира Зеленського. Президент України в його очах є справжнім диктатором. Водночас за словами самого ж Карлсона, його команда звернулася з проханням про інтерв'ю і до Зеленського.

"Справжня журналістика" Карлсона

Проросійський телеведучий також активно протестує проти американських ЗМІ. Він звинувачує їх у "корупції", оскільки вони начебто не хочуть розмовляти з Путіним, а лише публікують розмови із Володимиром Зеленським.

За його словами, усі медіа, які брали інтерв'ю в українського лідера є не більш ніж пропагандистами. Карлсон вважає себе унікальним, бо все ж "справжня журналістика" у його розумінні це те, що робить він.

Низку американських журналістів обурили подібні заяви. Головна телеведуча міжнародних новин CNN Крістіана Аманпур назвала ці звинувачення абсурдними.

Ми постійно просимо про інтерв'ю (з Путіним – 24 Канал), ми це робимо вже багато років,

– заявила журналістка.

Редактор BBC Стів Розенберг підтвердив цю інформацію. Він зауважив, що видання за останні 18 місяців направило до Кремля кілька таких запитів. Однак кожного разу журналісти отримували відмову.

Водночас Карлсон розповів, що організація його інтерв'ю з Путіним зайняла багато місяців. За його словами, він це робить виключно для того, аби повідомляти американцям інформацію, нібито продемонструвавши різні точки зору.

Ми тут (у Москві – 24 Канал) не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними,

– запевнив Карлсон.

Скандальний журналіст буцімто хоче прояснити громадянам США реальну ситуацію в Україні, про яку вони "замало знають".

Водночас американський мільярдер, який вже встиг раніше втрапити у декілька скандалів щодо України, Ілон Маск поширив відео проросійського журналіста. Власник соцмережі запевнив, що не буде блокувати оприлюднене інтерв'ю з російським диктатором.

Коли Карлсон опублікує інтерв'ю з Путіним

За інформацією The Wall Street Journal, світ побачить відеоматеріал розмови із російським диктатором вже у четвер, 8 лютого.

Важливим є те, що під час офіційної заяви щодо проведення його інтерв'ю з Владіміром Путіним він навіть не згадав про повномасштабне вторгення Росії в Україну. Жодного слова про воєнні злочини російських окупантів, вчинених проти нашої держави та її громадян, озвучено не було.

Усе, що вирішив сказати Карлсон це "війна в Україні", "почалася", "померли сотні тисяч людей".

Що відомо про проросійського журналіста

Свою популярність Карлсон здобув, ставши впізнаваним обличчям телеканалу Fox, якому присвятив останні 14 років свого життя. Протягом 2016 – 2023 років він вів власне вечірнє політичне телешоу Tucker Carlson Tonight.

Втім, у квітні 2023 року стало відомо про звільнення Карлсона з телеканалу, який так активно підтримує республіканців. Ймовірно, після звільнення Карлсоном зацікавилися російські пропагандисти.

Не дивно, що Такер Карлсон є затятим прихильником Дональда Трампа. Він виступає за різке скорочення нелегальної міграції в США, за неухильне дотримання права володіння зброєю. Горе-журналіст славиться своєю різкою критикою Джо Байдена, висловлюваннями проти фемінізму і ЛГБТКІА+.

Протягом останнього часу Карлсон встиг взяти інтерв'ю у ще одного суперечливого політика, а саме – Віктора Орбана. Серед відомих посадовців, з якими телеведучий розмовляв також є новий президент Аргентини Хав'єр Мілей.