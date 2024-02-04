Про це повідомляють російські ЗМІ. Карлсон відомий своєю антиукраїнською та пропутінською позицією і просуває наративи Росії у світ, передає 24 Канал.

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Такера Карлсона помітили у Москві

Росіяни зазначають, що колишній телеведучий американського телеканалу Fox News до Москви Карлсон прилетів вранці 1 лютого. Карлсона помітили в аеропорту Стамбула під час посадки на рейс авіакомпанії Turkish Airlines до Москви.



Такера Карлсона помітили на шляху до Москви / Фото з російських телеграм-каналів

Уже згодом у мережі стали ширити фото, як 3 лютого, пропагандист відвідав балет "Спартак" у московському Великому театрі.



Такер Карлсон відвідав Великий театр у Москві / Фото з російських телеграм-каналів

Наразі мета візиту Такера до Москви поки невідома, але раніше він заявляв, що хотів би взяти інтерв'ю у російського диктатора Владіміра Путіна.

Варто зазначити, що журналіст прославився своєю різкою критикою Джо Байдена і підтримкою політики Трампа, висловлюваннями проти фемінізму і ЛГБТКІА+, а також антиукраїнською риторикою. Крім того, у 2023 році Вашингтон заборонив Карлсону брати інтерв'ю в Путіна.

Як відреагували на візит Карлсона пропагандисти

Членкиня Палати представників США, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка раніше виступала проти законопроєкту про допомогу Україні, заявила, нібито у Сполучених Штатах "побоюються, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна".

Крім того, американський журналіст-пропагандист та колишній кореспондент NYT Джон Варолі вийшов в ефір до російського пропагандиста Владіміра Соловйова і сказав, що Такер Карлсон буцімто "найвідоміший американський журналіст і водночас дисидент".

Він дуже небезпечна людина для режиму у Вашингтоні, для Білого дому. Але при цьому народ його любить, тому що він говорить правду проти Білого дому, проти тих сил, які тримають нашу країну за горло,

– сказав американець.

За словами горе-журналіста, Такера – це "людина, яка виступає за мир, за дружбу з Росією".