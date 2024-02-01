Глава ГУР МО, пишуть у виданні, не втрачає спокою через США. Він зауважив, що "не дуже хвилюється з цього приводу".

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Назвав нісенітницею прихильність Трампа до Росії

За словами Буданова, Трамп – "досвідчена людина". Він зауважив, що колишній президент США "багато разів падав і знову підіймався". І що це, зазначив глава ГУР МО, – "дуже серйозна риса".

Кирило Буданов у питанні про дебати щодо надання допомоги Україні наголосив, що "ми все одно очікуємо позитивного рішення".

Сказати, що (Трамп – 24 Канал) і Республіканська партія є прихильниками Російської Федерації – це повна нісенітниця,

– наголосив Буданов.

У виданні звертають увагу на те, що цього місяця Дональд Трамп вихвалявся у соціальних мережах, що він радше довіряє Владіміру Путіну, ніж деяким розвідникам США.

Тим часом у ЄС погодили 50 мільярдів для України

1 лютого усі лідери Європейського союзу погодили виділення Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Йдеться про 17 мільярдів прямої допомоги та 33 мільярди у вигляді кредитів. Їх Київ отримає впродовж наступних чотирьох років – з 2024 по 2027. Про це розповів президент Європейської ради Шарль Мішель.

Усі 27 лідерів погодили додатковий пакет допомоги Україні розміром 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України,

– заявив президент Європейської ради.

Також Шарль Мішель запевнив, що лідерство і відповідальність у підтримці України бере на себе Європейський союз. Він підкреслив, що "ми знаємо, що поставлено на карту".

Зауважимо, що у грудні 2023 року Угорщина на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні наклала вето. Відтак, упродовж кількох місяців питання виділення 50 мільярдів євро висіло у повітрі. Втім, 1 лютого вдалося дійти консенсусу.