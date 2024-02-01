Глава ГУР МО, пишут в издании, не теряет покоя из-за США. Он отметил, что "не очень волнуется по этому поводу".
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Назвал чушью приверженность Трампа к России
По словам Буданова, Трамп – "опытный человек". Он заметил, что бывший президент США "много раз падал и снова поднимался". И что это, отметил глава ГУР МО, – "очень серьезная черта".
Кирилл Буданов в вопросе о дебатах о предоставлении помощи Украине отметил, что "мы все равно ожидаем положительного решения".
Сказать, что (Трамп – 24 Канал) и Республиканская партия являются сторонниками Российской Федерации – это полная чушь,
– подчеркнул Буданов.
В издании обращают внимание на то, что в этом месяце Дональд Трамп хвастался в социальных сетях, что он скорее доверяет Владимиру Путину, чем некоторым разведчикам США.
Тем временем в ЕС согласовали 50 миллиардов для Украины
1 февраля все лидеры Европейского союза согласовали выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Речь идет о 17 миллиардах прямой помощи и 33 миллиардах в виде кредитов. Их Киев получит в течение следующих четырех лет – с 2024 по 2027. Об этом рассказал президент Европейского совета Шарль Мишель.
Все 27 лидеров согласовали дополнительный пакет помощи Украине размером 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины,
– заявил президент Европейского совета.
Также Шарль Мишель заверил, что лидерство и ответственность в поддержке Украины берет на себя Европейский союз. Он подчеркнул, что "мы знаем, что поставлено на карту".
Заметим, что в декабре 2023 года Венгрия на решение о долгосрочной программе бюджетной помощи Украине наложила вето. Поэтому, в течение нескольких месяцев вопрос выделения 50 миллиардов евро висел в воздухе. Впрочем, 1 февраля удалось прийти к консенсусу.