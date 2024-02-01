Соответствующую информацию сообщил Шарль Мишель 1 февраля 2024 года. Ранее против выступала Венгрия.

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Что известно о 50 миллиардах евро для Украины

Все 27 лидеров согласовали дополнительный пакет помощи Украине размером 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины,

– заявил президент Европейского Совета.

Шарль Мишель заверил, что Европейский Союз берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины.

"Мы знаем, что поставлено на карту", – сказал Шарль Мишель.

Как Украина будет получать деньги от ЕС

Стоит заметить, что эти 50 миллиардов Украина получит в рамках программы Ukraine Facility.

Украинский премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что Европейский совет поддержал создание нового финансового инструмента для Украины – Ukraine Facility.

Ukraine Facility – это четырехлетняя программа общим объемом 50 миллиардов евро. Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита,

– заявил премьер.

По его словам, еще один компонент программы предусматривает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах и позволит привлечь дополнительные средства на инвестиции.

Украинский премьер поблагодарил за поддержку Шарля Мишеля и лидеров государств-членов ЕС.

Какие условия имеет программа Ukraine Facility

Ранее Денис Шмыгаль объяснял, что для того, чтобы получать деньги в рамках этой программы, Украина должна провести ряд реформ и проектов трансформаций. В частности, говорится о:

макроэкономических сценариях, которые включают развитие качественных институтов восстановления,

базовых реформах – реформе государственного управления, мерах по управлению госфинансами, борьбе с коррупцией, реформе системы правосудия,

экономических реформах: улучшениия бизнес-климата, управлениия государственными активами, развития человеческого капитала, региональной политики,

ключевые сектора экономики, которые помогут Украине расти сейчас и в будущем: энергетический сектор, аграрный сектор, логистика, ИТ, критические материалы, перерабатывающая промышленность.

Стоит заметить, что ЕС будет раз в два года проводить пересмотр бюджета, в который входят 50 миллиардов для Украины.