В таком случае ни Венгрия, ни другие государства-члены ЕС не будут иметь возможности заблокировать помощь. Об этом 24 Каналу сообщили высокопоставленные источники в ЕС.
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Что известно о пересмотре ЕС бюджета с 50 миллиардами для Украины
ЕС будет проводить пересмотр долгосрочного бюджета Евросоюза ежегодно. Он будет проходить в виде дебатов на основе отчета от Еврокомиссии.
Проведение такой процедуры не позволит Венгрии или другим государствам-членам ЕС заблокировать это решение.
Также известно, что при необходимости страны-члены ЕС могут запросить Еврокомиссию отчет для пересмотра долгосрочного бюджета ЕС вместе с помощью для Киева через два года.
Какая позиция Венгрии по разблокированию 50 миллиардов евро для Украины
- 30 января стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов разблокировать 50 миллиардов евро, которые ЕС хотел направить в помощь Украине. Однако глава правительства Венгрии выдвинул для этого одно условие.
- Венгерский премьер объяснил, что одобрит помощь Украине "если ежегодно будут решать, продолжать отправлять эти деньги или нет".
- Ранее вопрос разблокирования Венгрией 50 млрд евро для Украины поднимался и во время визита в Украину главы венгерского МИД Петера Сиярто. Однако тогда он избежал ответа и сказал, что "это будут обсуждать не здесь, а в Брюсселе".