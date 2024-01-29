Собственно, Венгрия уже который месяц блокирует вопрос выделения 50 миллиардов евро на нужды Украины. Во время встречи с Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком венгерский глава МИД Петер Сиярто этот вопрос прокомментировал, но обтекаемо передает 24 Канал.

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Четкого ответа избежал

Так что Петер Сиярто просто решил избежать четкого ответа на вопрос, касающегося разблокирования пакета помощи для Украины. Речь идет о 50 миллиардах евро, которые Евросоюз до сих пор не смог выделить из-за блокирования со стороны Венгрии.

В ходе брифинга венгерский дипломат решил не уточнять готово ли его государство по этому вопросу изменить свою позицию. В то же время он подчеркнул, что соответствующий вопрос не двусторонний между Венгрией и Украиной.

Мы это будем обсуждать не здесь, а в Брюсселе,

– сказал Сийярто.

Венгрия близка к компромиссу

Тем временем 29 января венгерское правительство заявило что готово к компромиссу, который предложил Евросоюз. Соответствующее решение может быть принято перед экстренным саммитом который состоится 1 февраля, пишут в Reuters.

Так, в понедельник советник Виктора Орбана заявил, что Венгрия открыта для использования бюджета Евросоюза для предлагаемого пакета.

Также помощник Балаж Орбан подтвердил журналистам, что в субботу Брюсселю Будапешт направил предложение. Таким образом, он демонстрирует, что открыт для использования бюджета для пакета помощи, а также выпуска общего долга Евросоюза для его финансирования. При условии, что будут добавлены другие "оговорки".

Зачем Кулеба встретился с Сиярто