Собственно, Венгрия уже который месяц блокирует вопрос выделения 50 миллиардов евро на нужды Украины. Во время встречи с Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком венгерский глава МИД Петер Сиярто этот вопрос прокомментировал, но обтекаемо передает 24 Канал.
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Четкого ответа избежал
Так что Петер Сиярто просто решил избежать четкого ответа на вопрос, касающегося разблокирования пакета помощи для Украины. Речь идет о 50 миллиардах евро, которые Евросоюз до сих пор не смог выделить из-за блокирования со стороны Венгрии.
В ходе брифинга венгерский дипломат решил не уточнять готово ли его государство по этому вопросу изменить свою позицию. В то же время он подчеркнул, что соответствующий вопрос не двусторонний между Венгрией и Украиной.
Мы это будем обсуждать не здесь, а в Брюсселе,
– сказал Сийярто.
Венгрия близка к компромиссу
Тем временем 29 января венгерское правительство заявило что готово к компромиссу, который предложил Евросоюз. Соответствующее решение может быть принято перед экстренным саммитом который состоится 1 февраля, пишут в Reuters.
Так, в понедельник советник Виктора Орбана заявил, что Венгрия открыта для использования бюджета Евросоюза для предлагаемого пакета.
Также помощник Балаж Орбан подтвердил журналистам, что в субботу Брюсселю Будапешт направил предложение. Таким образом, он демонстрирует, что открыт для использования бюджета для пакета помощи, а также выпуска общего долга Евросоюза для его финансирования. При условии, что будут добавлены другие "оговорки".
Зачем Кулеба встретился с Сиярто
- Обратим внимание, что 29 января Петер Сиярто прибыл в Ужгород, чтобы встретиться с Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком не просто так. Цель этого визита – подготовить предстоящую встречу Владимира Зеленского с Виктором Орбаном.
- Напомним, что в декабре 2023 года на саммите Евросоюза Виктор Орбан наложил вето на помощь для нашего государства. Выделение 50 миллиардов евро снова будут обсуждаться на саммите 1 февраля 2024 года. На этот раз постараются таки прийти к согласию в важном для нашего государства вопросе.
- На визит Сиярто в Украину большие надежды возлагают чиновники Евросоюза. Они предполагают, что этот шаг может помочь разблокировать выделение средств для нашего государства.