Ориентировочно в 11:51 29 января глава ОП сообщил, что встреча уже началась. Украинская сторона сообщила, что они будут пытаться наладить отношения, пишет 24 Канал.

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Что известно о встрече Сийярто с Кулебой и Ермаком

Андрей Ермак сообщил о начале визита венгерской делегации. Он заявил, что вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встретились с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто с командой.

Работаем, чтобы наладить отношения, требуется откровенный и конструктивный диалог,

– заявил Ермак.

В свою очередь в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что министр Дмитрий Кулеба, руководитель ОП Андрей Ермак и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начали переговоры в Ужгороде. Их цель– нормализация украино-венгерских отношений.

Руководитель МИД Венгрии в свою очередь также подтвердил свой визит в Украину, в частности – в Ужгород.

"Надо сделать все, чтобы венгерская община Закарпатья вернула себе прежние права", – заявил венгерский политик Петер Сийярто.

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