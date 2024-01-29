Речь идет о новом пакете помощи Киеву. Об этом британское издание написало, ссылаясь на внутренний документ ЕС.

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Что известно о позиции ЕС

Если Венгрия не поддержит новый пакет помощи Украине, то Европейский Союз планирует:

обвалить курс венгерского форинта,

снизить инвестиционную привлекательность страны, что существенно навредит росту экономики Венгрии.

ЕС планирует заявить о полном прекращении дотаций для экономики Венгрии, что должно "пугать рынки".

В то же время глава венгерского министерства по делам ЕС Янош Бока заявил, что ничего не слышал об этих угрозах.

Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против этого, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах,

– заверил Бока.

Однако источники во многих странах заявили иностранным журналистам, что члены ЕС поддерживают такой план. Один из дипломатов заявил, что такой метод является "шантажом".

В то же время, представитель Совета ЕС отказался комментировать статью издания.

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