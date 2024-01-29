Речь идет о новом пакете помощи Киеву. Об этом британское издание написало, ссылаясь на внутренний документ ЕС.
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Что известно о позиции ЕС
Если Венгрия не поддержит новый пакет помощи Украине, то Европейский Союз планирует:
- обвалить курс венгерского форинта,
- снизить инвестиционную привлекательность страны, что существенно навредит росту экономики Венгрии.
ЕС планирует заявить о полном прекращении дотаций для экономики Венгрии, что должно "пугать рынки".
В то же время глава венгерского министерства по делам ЕС Янош Бока заявил, что ничего не слышал об этих угрозах.
Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против этого, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах,
– заверил Бока.
Однако источники во многих странах заявили иностранным журналистам, что члены ЕС поддерживают такой план. Один из дипломатов заявил, что такой метод является "шантажом".
В то же время, представитель Совета ЕС отказался комментировать статью издания.
Венгерский политик озвучил скандальное заявление о Закарпатье
- Лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкой сделал скандальное заявление об Украине. Он сказал, что якобы, если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, то Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия.
- По его словам, войну в Украине повлекло давление "международных финансистов". Политик также сказал, что "Украину купил BlackRock"– крупнейший в мире инвестиционный фонд, который имеет 10 триллионов долларов.
- Кроме того, Тороцкий добавил, что его партия выступает за немедленное прекращение огня, мир и урегулирование посредством переговоров.