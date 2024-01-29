Мовиться про новий пакет допомоги Києву. Про це британське видання написало, посилаючись на внутрішній документ ЄС.
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Що відомо про позицію ЄС
Якщо Угорщина не підтримає новий пакет допомоги Україні, то Європейський Союз планує:
- обвалити курс угорського форинта,
- знизити інвестиційну привабливість країни, що суттєво нашкодить зростанню економіки Угорщини.
ЄС планує заявити про повне припинення дотацій для економіки Угорщини, що повинно "нялякати ринки".
Водночас очільник угорського міністерства у справах ЄС Янош Бока заявив, що нічого не чув про ці погрози.
Угорщина не проводить зв'язок між підтримкою України та доступом до коштів ЄС і виступає проти того, щоб інші країни проводили такий зв'язок. Угорщина продовжить конструктивно брати участь у переговорах,
– запевнив Бока.
Проте джерела у багатьох країнах заявили іноземним журналістам, що члени ЄС підтримують такий план. Один з дипломатів заявив, що такий метод є "шантажем".
Водночас представник Ради ЄС відмовився коментувати статтю видання.
Угорський політик озвучив скандальну заяву про Закарпаття
- Лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкоі зробив скандальну заяву про Україну. Він сказав, що нібито, якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, то Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія.
- За його словами, війну в Україні спричинив тиск "міжнародних фінансистів". Політик також сказав, що "Україну купив BlackRock" – найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні 10 трильйонів доларів.
- Окрім того, Тороцкоі додав, що його партія виступає за негайне припинення вогню, мир і врегулювання за допомогою переговорів.