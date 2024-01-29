Мовиться про новий пакет допомоги Києву. Про це британське видання написало, посилаючись на внутрішній документ ЄС.

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Що відомо про позицію ЄС

Якщо Угорщина не підтримає новий пакет допомоги Україні, то Європейський Союз планує:

обвалити курс угорського форинта,

знизити інвестиційну привабливість країни, що суттєво нашкодить зростанню економіки Угорщини.

ЄС планує заявити про повне припинення дотацій для економіки Угорщини, що повинно "нялякати ринки".

Водночас очільник угорського міністерства у справах ЄС Янош Бока заявив, що нічого не чув про ці погрози.

Угорщина не проводить зв'язок між підтримкою України та доступом до коштів ЄС і виступає проти того, щоб інші країни проводили такий зв'язок. Угорщина продовжить конструктивно брати участь у переговорах,

– запевнив Бока.

Проте джерела у багатьох країнах заявили іноземним журналістам, що члени ЄС підтримують такий план. Один з дипломатів заявив, що такий метод є "шантажем".

Водночас представник Ради ЄС відмовився коментувати статтю видання.

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