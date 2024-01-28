Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, хто такий Ласло Тороцкоі. Також він пояснив можливі причини появи такої заяви.
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"Ганебна заява"
Ласло Тороцкоі є маргіналом, який не має навіть вищої освіти. В минулому пас задніх в ультрарадикальній партії "Йоббік". Пізніше вийшов з неї і створив власну під назвою Mi Hazank ("Наша батьківщина").
На виборах у 2022 році за його партію проголосувало 6%. Зараз 7 депутатів від цієї партії входять до парламенту Угорщини,
– зазначив голова угорської громади Києва та Київської області.
Тібор Томпа повідомив, що у розмові Мартоном Томпошем – керівником опозиційної фракції Momentum парламенту Угорщини – той заявив що позиція його фракції полягає у "повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України".
Пан Тороцкоі – це "платна маріонетка", якого Віктор Орбан просунув до парламенту Угорщини, щоби через нього рухати свої ультраправі ідеї, які "Фідес" (партія Орбана – 24 Канал) не наважується висловити. Це – ганебна заява, і важливо зауважити, що більшість Угорців не підтримує тих нещасливих людей,
– підкреслив Мартон Томпош.
За словами голови угорської громади Києва та Київської області, керівник фракції Momentum дуже вичерпно сказав і про пана Тороцкоі, і про те, що він собою уявляє, і взагалі, яку картину маємо ми на сьогодні.
Більше про скандальну заяву Ласло Тороцкоі
- Угорський ультраправий політик, що очолює партію Mi Hazank, 28 січня під час виступу на річній партійній конференції в Будапешті заявив про претензії на українське Закарпаття.
- Зокрема він наголосив, що у разі втрати Україною державності через війну з Росією, його партія як "єдина сторона в Угорщині", претендуватиме на територію Закарпаття.
- Крім того, Тороцкоі зробив ще кілька цинічних заяв. Він зазначив, що війна Росії проти України нібито "зруйнує Європу" та її економіку.
- Також за його словами, буцімто "Україну купив" найбільший світовий інвестиційний фонд BlackRock з активом у 10 трильйонів доларів.
- Тороцкоі зазначив, що партія Mi Hazank виступає за припинення війни в Україні та врегулювання конфлікту шляхом переговорів.
- Нагадаємо, що Угорщина продовжує блокувати допомогу Україні на суму 50 мільярдів євро від Євросоюзу. А також Віктор Орбан виступає проти членства України в Євросоюзі.