Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, хто такий Ласло Тороцкоі. Також він пояснив можливі причини появи такої заяви.

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"Ганебна заява"

Ласло Тороцкоі є маргіналом, який не має навіть вищої освіти. В минулому пас задніх в ультрарадикальній партії "Йоббік". Пізніше вийшов з неї і створив власну під назвою Mi Hazank ("Наша батьківщина").

На виборах у 2022 році за його партію проголосувало 6%. Зараз 7 депутатів від цієї партії входять до парламенту Угорщини,

– зазначив голова угорської громади Києва та Київської області.

Тібор Томпа повідомив, що у розмові Мартоном Томпошем – керівником опозиційної фракції Momentum парламенту Угорщини – той заявив що позиція його фракції полягає у "повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України".

Пан Тороцкоі – це "платна маріонетка", якого Віктор Орбан просунув до парламенту Угорщини, щоби через нього рухати свої ультраправі ідеї, які "Фідес" (партія Орбана – 24 Канал) не наважується висловити. Це – ганебна заява, і важливо зауважити, що більшість Угорців не підтримує тих нещасливих людей,

– підкреслив Мартон Томпош.

За словами голови угорської громади Києва та Київської області, керівник фракції Momentum дуже вичерпно сказав і про пана Тороцкоі, і про те, що він собою уявляє, і взагалі, яку картину маємо ми на сьогодні.

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