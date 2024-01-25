Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила впевненість, що угорський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зніме вето з фінансової допомоги Україні. Такою думкою вона поділилася під час спілкування з німецькими журналістами.

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Чому Валтонен так вважає

На думку глави МЗС Фінляндії, Орбан зрештою не блокуватиме фінансову допомогу для нашої держави на спеціальному саміті ЄС, який запланований на 1 лютого.

Валтонен 22 січня взяла участь у зустрічі глав МЗС Євросоюзу, де також був і Петер Сійярто. За її словами, глава МЗС Угорщини тоді дав "позитивний сигнал".

Я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо затвердити допомогу Україні. Якщо ні – ми знайдемо інше рішення,

– зазначила вона.

Також Валтонен закликала Європу більше інвестувати у власну оборону.

Зверніть увагу! Угорщина не так давно висувала вимоги для зняття вето. Будапешт хоче, щоб фінансування щороку переглядалося. Водночас європейські лідери, за даними ЗМІ, можуть зайняти жорстку позицію щодо Орбана, якщо він не зніме вето з пакета допомоги Україні на саміті Євросоюзу.

Що кажуть експерти про Орбана