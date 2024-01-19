Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Максим Ялі, зауваживши, що Європарламент пішов на такий крок, аби уникнути вето Угорщини на фінансову допомогу для України або ж на інші важливі рішення. Це таке собі попередження.

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Зазвичай рішення в ЄС ухвалюють через консенсус. Однак Угорщина регулярно продовжує вставляти палки в колеса.

Прописаний механізм, аби нейтралізувати такі уряди, коли одна держава блокує важливі рішення. Але ця процедура є дуже складною бюрократично. Головне пам'ятати, що резолюції Європарламенту мають рекомендаційний характер. Вони не є вирішенням проблеми, але є такою "чорною міткою" для Угорщини,

– сказав Ялі.

На Угорщину можна вплинути

Як наголосив Ялі, вже 1 лютого буде черговий саміт ЄС, де є сподівання, що рішення про 50 мільярдів євро для України нарешті буде ухвалене. Якраз у цьому контексті Угорщині дали "чорну мітку", щоб Орбан не ставив палки в колеса. Не варто забувати, що є ще й прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який так само може почати заважати.

Попри це, на ту ж Угорщину реально вплинути. Адже ця країна потребує грошей від Європейського Союзу.

Слабкий бік Угорщини в тому, що ця країна не є донором грошей, а реципієнтом. Вона отримує набагато більше, ніж дає спільному бюджету. І тут вже з'являється багато різних варіантів, як домовитися,

– сказав Ялі.

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