Про це повідомила кореспондентка 24 каналу в Брюсселі. Євродепутати закликали Єврокомісію не вестися на шантаж з боку угорського лідера і засуджують розблокування 10 мільярдів євро для Будапешту напередодні засідання Євроради.

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Деталі голосування

Резолюцію підтримали 345 євродепутатів, 104 – проголосували проти, ще 29 – утримались. Європарламентарі висловили стурбованість щодо верховенства права в Угорщини, зокрема через закон про “національний суверенітет”, який асоціюється із російським законом про іноагентів.

Крім того, у резолюції Європарламент закликає Раду ЄС активізувати сьому статтю, яка може призвести до втрати голосу Будапешту в Євросоюзі. Європарламентарі засудили позицію Орбана під час саміту ЄС в грудні, де він заблокував виділення 50 мільярдів євро фінансової допомоги для України.

Важливо! В ході ухваленої резолюції Європарламент проведе розслідування та визначить, чи буде подавати судовий позов, аби скасувати рішення Єврокомісії про часткове розблокування коштів для угорського уряду. Також євродепутати нагадали, що у разі повторного рішення ЄК щодо Угорщини, Європарламент може висловити вотум недовіри.

На фоні цих подій євродепутати сумніваються, що уряд Угорщини зможе ефективно виконувати свої обов'язки під час головування в Раді ЄС з липня по грудень 2024 року. Вони закликають Раду ЄС знайти рішення та перейти до реформ процесу прийняття рішень, аби позбутися від шантажу з боку Орбана.

Орбан та Україна