Про це повідомила кореспондентка 24 каналу в Брюсселі. Євродепутати закликали Єврокомісію не вестися на шантаж з боку угорського лідера і засуджують розблокування 10 мільярдів євро для Будапешту напередодні засідання Євроради.
Дивіться також Одеське коріння та "Макрон-юніор": хто такий Габріель Атталь і чи стане він президентом Франції
Деталі голосування
Резолюцію підтримали 345 євродепутатів, 104 – проголосували проти, ще 29 – утримались. Європарламентарі висловили стурбованість щодо верховенства права в Угорщини, зокрема через закон про “національний суверенітет”, який асоціюється із російським законом про іноагентів.
Крім того, у резолюції Європарламент закликає Раду ЄС активізувати сьому статтю, яка може призвести до втрати голосу Будапешту в Євросоюзі. Європарламентарі засудили позицію Орбана під час саміту ЄС в грудні, де він заблокував виділення 50 мільярдів євро фінансової допомоги для України.
На фоні цих подій євродепутати сумніваються, що уряд Угорщини зможе ефективно виконувати свої обов'язки під час головування в Раді ЄС з липня по грудень 2024 року. Вони закликають Раду ЄС знайти рішення та перейти до реформ процесу прийняття рішень, аби позбутися від шантажу з боку Орбана.
Орбан та Україна
- Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував план щодо допомоги Україні. Мовиться про чотирирічну програму макрофінансової підтримки на суму у 50 мільярдів євро. Він цинічно заявив, що це "порушення суверенітету і національних інтересів ЄС".
- Прем'єр-міністр Угорщини пригрозив зупинити цей процес "із сумом", якщо Брюссель з ним не погодиться. У відповідь на це у Європарламенті зазначили, що це порушує усі демократичні принципи, а європейські лідери дозволяють цьому статися.
- Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію угорського лідера Віктора Орбана. Він спершу підтримав виділення 50 мільярдів, а згодом змінив думку і почав стверджувати нібито Україні потрібно допомагати, "не руйнуючи бюджет ЄС".