8 січня 2024 року прем'єр-міністрка Франції Елізабет Борн подала у відставку з посади голови уряду на тлі своєї непопулярності серед населення Франції. За даними опитувань, за зміну прем'єр-міністра виступали 66% громадян.

Тривалий час президент Еммануель Макрон вивчав потенційних кандидатів на прем'єрське крісло. Серед варіантів були міністр Збройних сил Себастіан Лекорню та міністр сільського господарства Жюльєна Денорманді. Однак вже на наступний день після відставки Елізабет Борт, яка очолювала уряд з травня 2022 року, президент Франції представив нового прем'єр-міністра. Ним став 34-річний Габріель Атталь – міністр освіти в уряді Борн.

Атталь став наймолодшим прем'єр-міністром в історії Франції та першим відкритим представником ЛГБТ-спільноти на цій посаді. Після президента Латвії Атталь є другим відкритим геєм на одній з найвищих державних посад.

Це призначення, без сумніву, здійснило фурор. Російська пропаганда одразу ж почала акцентувати виключно на орієнтації нового глави уряду. Водночас у Франції молодого політика називають ймовірним наступником Еммануеля Макрона, чий президентський термін завершиться у 2027 році.

Хто такий Габріель Атталь, як йому вдалося зробити таку блискучу кар'єру і як його призначення вплине на Францію та Україну – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Одеське коріння та дитинство Атталя

Майбутній прем'єр-міністр Франції народився 16 березня 1989 року в передмісті Парижа у родині продюсерів Іва Атталя та Марі Де Куріс, які були пов’язані зі світом кіно. Батько, зокрема, працював із такими зірками, як Бернардо Бертолуччі, Педро Альмодовар та Роберто Беніньї. У 2015-го він помер від раку. Крім Габріеля, у родини народились ще три доньки.

Зверніть увагу! Батько прем'єра за походженням єврей. Його родина перебралась до Франції з Тунісу. Водночас мати походить з родини емігрантів-білогвардійців, які до більшовистської революції жили в Одесі.



І в особистих розмовах він охоче розповідає про своє українське коріння. Це, зокрема, в ефірі Українського радіо підтвердила Аліса Музерг, експертка з міжнародних відносин, яка особисто знайома з новим французьким прем’єром.

У Габріеля інтерес до політики з'явився ще з юних років, і за його словами, батьки завжди підтримували його захоплення. Свою маму він вважає власною "рольовою моделлю".



Габріель Атталь в дитинстві / Фото INA

Середню освіту Габріель Атталь здобув у приватній школі, після закінчення якої вступив до університету Sciences Po, де в 2012 році здобув ступінь магістра за спеціальністю зв'язки з громадськістю.

Інтернатуру майбутній прем'єр проходив у парламенті Франції під опікою Марісоль Турен – знаної політичної діячки від французької Соціалістичної партії, яка стала міністеркою охорони здоров'я країни. Таким чином юний Атталь став радником міністерки та відповідав за зв'язки з парламентом і написання промов.

У той час Атталь навіть сам вирішив вступити до Соціалістичної партії, проте вже у 2016 році вийшов із неї.

Однак політична кар'єра амбіційного Атталя лише набирала обертів.

Як і багато інших активістів його покоління, він був натхненний ідеєю Еммануеля Макрона зруйнувати старий розподіл на лівих і правих і переписати кодекси французької політики,

– зазначає ВВС.

COVID-19 – шлях до популярності

Після виходу із Соцпартії Атталь приєднався до партії Еммануеля Макрона (тоді – руху "Вперед!"). Молодий політик захоплювався ідеями зруйнувати старий розподіл на лівих і правих і переписати кодекси французької політики.

У 2017 році Атталь став депутатом парламенту й отримав посаду держсекретаря міністерства освіти та молоді країни. 29-річний Габріель Атталь став наймолодшим урядовцем Франції.

Під час пандемії коронавірусу, улітку 2020 року, Атталя призначили на нову посаду – офіційним представником уряду Жана Кастекса. Таким чином молодий політик фактично щодня з'являвся на екранах французьких телеканалів, адже повідомляв статистику щодо захворювань на COVID-19, кількість тих, хто одужав або помер унаслідок хвороби, про посилення чи послаблення карантинних заходів. Це мимоволі робило його одним із найвпізнаваніших облич уряду.

Габріель Атталь повідомляв актуальні дані щодо коронавірусу у Франції: дивіться відео

У 2022 році Атталя призначили делегатом громадських рахунків при міністрі економіки, а у 2023 році він повернувся в міністерство освіти та молоді країни. Тепер уже як його очільник.

Атталь проти абаї. Питання світських шкіл у Франції

Нову хвилю популярності Атталь отримав перед початком нового навчального року минулого літа. Тоді в етері каналу TF1 міністр освіти Франції заявив, що забороняє школярам та студенткам носити на заняття абаю – традиційну арабську довгу сукню.

Щодо цих суконь у Франції суперечки тривають досить довгий час. Річ у тім, що, відповідно до ухваленого в 2004 році закону, в навчальних закладах країни заборонено носити одяг чи знаки, які вказують на релігійну приналежність, оскільки школи, виші чи інші установи є світськими. Наприклад, тоді під заборону потрапив хіджаб та хрестик надто великих розмірів та кіпа.

Водночас питання абаї було дискутивним, адже мусульмани Франції наполягали на тому, що ця сукня не є ознакою релігійної приналежності.



Школяркам у Франції заборонили носити абаю / фото Nicolas Vallauri / MAXPPP

Коли ви заходите до класу, ви не повинні визначити релігійну приналежність студентів, подивившися на них,

– заявив тоді міністр.

Попри протест чисельної мусульманської громади країни, Державна рада Франції підтримала позицію міністра освіти та заборонила абаю в навчальних закладах.

Крім того, Атталь проводив кампанії проти булінгу в школах, опираючись на власний досвід. З початком війни на Близькому Сході міністр взяв участь у марші проти антисемітизму, який тоді буквально накрив Європу.

Вочевидь, новий прем'єр-міністр точно не отримає підтримки мусульманського населення країни з огляду на це.

Нахабне призначення майбутнього президента?

Через день після відставки Елізабет Борн Еммануель Макрон офіційно повідомив, що крісло прем'єр-міністра перейде до Габріеля Атталя.

Я знаю, що можу розраховувати на вашу енергію і відданість справі реалізації оголошеного мною проєкту оновлення і регенерації,

– написав тоді Макрон у соцмережі Х.

Французькі ЗМІ одразу ж назвали це призначення нахабним. У хорошому сенсі того слова. Адже Габріель Атталь за політичними мірками надто юний, а на посаді міністра пропрацював менш ніж пів року. Тобто фактично йому бракує досвіду роботи в уряді, проте не бракує хисту та амбіцій.

Саме тому провідні ЗМІ Франції почали називати нового прем'єра наступником Еммануеля Макрона, який цілком може поборотися за президентське крісло на виборах у 2027 році, оскільки в новому прем'єрі бачать того, хто в 39-річному віці у 2017 році сів у президентське крісло. Звісно ж, мова про Макрона.



Габріель Атталь та Еммануель Макрон / фото LUDOVIC MARIN/AFP/POOL

Водночас видання BFM TV, посилаючись на власні джерела, заявило, що деякі топ-чиновники виступили проти призначення Атталя. Неназване джерело заявило, що міністр економіки Брюно Ле Мер та глава МВС Жеральд Дарманен були не в захваті від перспективи роботи на 34-річного Атталя. Утім цю інформацію спростовує оточення міністрів.

Зверніть увагу! Французькі ЗМІ зазначали, що призначення 34-річного Атталя є так би мовити певною відповіддю Макрона на нову зірку ультраправих, 28-річного Жордана Барделлу, який змінив стару подругу Путіна Марін Ле Пен на посаді глави партії "Національне об'єднання".



Молодий Жордан Барделла з Марін Ле Пен / фото JACQUES DEMARTHON/AFP

Крім того, призначення Атталя є нахабним та революційним ще і через те, що новий прем'єр Франції – відкритий гей. Вперше в історії країни одну з найвищих державних посад отримав представник ЛГБТ-спільноти.

Цікаво, що партнером Атталя був Стефан Сежурне – на той момент генеральний секретар партії Макрона "Відродження". Свої стосунки вони узаконили через цивільний договір після смерті батька Атталя. Та своє життя Атталь завжди тримав у таємниці, поки їх у своїй книзі не висвітлив активіст Хуан Бранко.



Атталь та Сежурне / Фото Bestimage

Зараз Сежурне – міністр закордонних справ в уряді Атталя. Після призначення на посаду близькі до Сежурне люди повідомили французькій пресі про те, що пара вже 2 роки не разом. Цю інформацію озвучили на тлі того, що призначення Сежурне могло викликати чутки про "фаворитизм".

Цікаво! Після призначення на посаду 11 січня Стефан Сежурне здійснив свій перший закордонний візит на посаді глави МЗС Франції саме до України.

Вотум довіри – перше випробування

Основною проблемою для попередниці Габріеля Атталя стала відсутність стійкої більшості у парламенті. Через це чимало ініціатив зазнавали численних змін, а ті чи інші пропозиції уряду не знаходили підтримки серед депутатів. Парламентарі постійно пропонували проголосувати вотум довіри до уряду, але Елізабет Борн відкидала таку можливість. Ймовірно, причиною цього було розуміння, що депутати висловлять недовіру до її уряду.

Хоч в Атталя більша популярність і, ймовірно, у нього буде більше прихильників серед парламентарів, та в нього і достатньо критиків. Наприклад, лідерка парламентської фракції "Нескорена Франція" Матільда Пано, якій належить 75 з 577 місць, назвала нового прем'єра "Макроном-юніором", який буцімто знається лише на зверхності та зневазі.

Водночас екскандидат у президенти від лівих Жан-Люк Меланшон взагалі заявив, що призначення Атталя формальне і він радше буде знову виконувати роль речника. Натомість вся влада тепер у руках "монарха Макрона".

На тлі жорсткої критики та недооцінки з боку інших чиновників, цілком ймовірно, що Атталь погодиться на голосування за вотум довіри до сформованого ним уряду. І це стане першим випробуванням для нього на новій посаді.

Атталь та підтримка України

Як міністр освіти, а також працюючи в міністерстві економіки, Габріель Атталь не надто часто коментував питання війни в Україні. Та й власне коментарів нового прем'єра годі шукати. Однак його позиція відома майже напевно.

Габріель Атталь фактично дав початок руху "Вперед!" разом з Еммануелем Макроном. Зараз цей рух – президентська партія. Атталь поділяє ідеї та прагнення президента. Тому можна з упевненістю сказати, що Атталь також відданий тим ідеалам, яким відданий і французький лідер.

Від нового уряду варто очікувати такої ж послідовної та непохитної підтримки. Про це свідчить і надважливий жест у вигляді візиту новопризначеного глави МЗС Франції до Києва, який ще раз засвідчує – Франція продовжуватиме підтримувати Україну і робитиме це до нашої перемоги.



Стефан Сежурне у Києві / Фото МЗС Франції

Однак на нового прем'єра чекають ще чимало випробувань і багато роботи. Адже в задумах Еммануеля Макрона чимало змін, які він бажає втілити спільно з урядом, аби реабілітуватися перед суспільством за пенсійну реформу. Ба більше, вже цього літа відбудуться вибори до Європарламенту, тому для президента і його команди неабияк важливо зробити все для того, аби рейтинги їхньої політсили зросли.