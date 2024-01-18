Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Евродепутаты призвали Еврокомиссию не вестись на шантаж со стороны венгерского лидера и осуждают разблокировку 10 миллиардов евро для Будапешта накануне заседания Евросовета.

Смотрите также Одесские корни и "Макрон-юниор": кто такой Габриэль Атталь и станет ли он президентом Франции

Детали голосования

Резолюцию поддержали 345 евродепутатов, 104 – проголосовали против, еще 29 – воздержались. Европарламентарии выразили обеспокоенность по поводу верховенства права в Венгрии, в частности из-за закона о “национальном суверенитете”, который ассоциируется с российским законом об иноагентах.

Кроме того, в резолюции Европарламент призывает Совет ЕС активизировать седьмую статью, которая может привести к потере голоса Будапешта в Евросоюзе. Европарламентарии осудили позицию Орбана на саммите ЕС в декабре, где он заблокировал выделение 50 миллиардов евро финансовой помощи для Украины.

Важно! В ходе принятой резолюции Европарламент проведет расследование и определит, будет ли подавать судебный иск, чтобы отменить решение Еврокомиссии о частичном разблокировании средств для венгерского правительства. Также евродепутаты напомнили, что в случае повторного решения ЕК по Венгрии, Европарламент может выразить вотум недоверия.

На фоне происходящего евродепутаты сомневаются, что правительство Венгрии сможет эффективно выполнять свои обязанности во время председательства в Совете ЕС с июля по декабрь 2024 года. Они призывают Совет ЕС найти решение и перейти к реформам процесса принятия решений, чтобы избавиться от шантажа со стороны Орбана.

Орбан и Украина