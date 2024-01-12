Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, почему сейчас ЕС пытается угодить премьер-министру Виктору Орбану и уговорить его. Отметим, что по данным Politico, Венгрия готова снять вето на пакет помощи для Украины от ЕС, если финансирование будет пересматриваться каждый год.
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К чему приведет шантаж Орбана
Стратегия Орбана состоит в том, чтобы использовать общий бюджет всех стран Европейского Союза в своих интересах. Он шантажом, используя свое право вето, наполняет собственный бюджет за счет других.
"Я думаю, чем дальше Орбан будет идти по этому пути, тем быстрее эволюционируют правила в Евросоюзе. Тогда Орбан уже будет не нужен даже Владимиру Путину", – добавил Буряченко.
Почему ЕС идет на уступки Орбану
В Европейском Союзе решения принимаются полным консенсусом. Лидеры Евросоюза видят не конструктивность позиции Орбана, но есть правила, по которым Венгрия, как и любая страна ЕС, имеет право вето.
Поэтому сейчас говорят о реформировании Европейского Союза, в частности, о переформатировании из экономической конфедерации в блок безопасности, с вертикализацией взаимоотношений в ЕС между конкретными странами и Брюсселем для того, чтобы укрепить стержневое взаимодействие.
Также говорят о том, чтобы хотя бы стратегические вопросы не имели права консенсуса, ведь понимают, что сегодня вето накладывает Венгрия, а завтра под влиянием авторитарных режимов может быть любая другая страна.
Для того чтобы предотвратить эти процессы, в ближайшие годы в Европейском Союзе и будут внедряться изменения,
– сказал Буряченко.
По его мнению, с Венгрией будут работать, чтобы она не мешала принимать стратегические решения. В частности, будут идти на уступки и будут прорабатывать альтернативные варианты, чтобы решить приоритетные вопросы, например предоставление Украине 50 миллиардов евро.
"Вероятнее всего, быстрых решений не будет, но страны Европейского Союза готовы находить эффективные решения в интересах Украины", – отметил политолог.
Орбан заблокировал предоставление Украине помощи от ЕС
- В Брюсселе 14 – 15 декабря состоялся саммит ЕС, на котором было принято решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Однако Виктор Орбан заблокировал предоставление финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
- В украинском МИД убеждены, что премьер Венгрии сделал это из-за того, что ранее согласился на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
- Впоследствии страны ЕС придумали новый план помощи украинскому государству в обход Венгрии. Он предусматривает до 20 миллиардов евро помощи и не нуждается в согласии всех членов ЕС.