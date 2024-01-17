Рейнтке призвала Совет ЕС активировать седьмую статью договора и отменить право вето для Будапешта. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Лишение Орбана права вето

Европарламентарий Терри Рейнтке заявила, что ЕС воспринимают слишком слабым и разобщенным из-за позиции венгерского лидера, который единогласно блокирует помощь для Украины.

За этим, по мнению Рейнтке, наблюдает Китай, США и остальной мир. По ее словам, Орбан нарушает все демократические принципы, а европейские лидеры позволяют этому произойти.

Он нападает на меньшинство. Он разрушает свободу печати. Он разрушает независимость судебной системы. Он ослабляет Европу. Он лишает Европу способности действовать. Все ради своего друга Владимира Путина и его собственных карманов,

– подчеркнула Рейнтке.

Политик раскритиковала президента Европейского Совета, который не начал активацию седьмой статьи по требованию Европарламента. Она также возмутилась из-за соглашений с Орбаном и предостерегла, что это приведет к еще большей автократии в Венгрии и более слабой Европе.

Терри Рейнтке заявила, что единственный путь – это активировать статью 7 не только для защиты верховенства права, но и для того, чтобы демократия победила.

Украинцы теряют жизни. Украинцы также борются за нашу свободу, а лучший слуга Путина сидит за столом в Европейском Совете и блокирует нашу поддержку и наш авторитет на этом решающем этапе,

– отметила евродепутат.

Венгрию могут лишить права вето