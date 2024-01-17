Рейнтке закликала Раду ЄС активувати сьому статтю договору та скасувати право вето для Будапешту. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Позбавлення Орбана права вето

Європарламентарка Террі Рейнтке заявила, що ЄС сприймають занадто слабким і роз’єднаним через позицію угорського лідера, який одноголосно блокує допомогу для України.

За цим, на думку Рейнтке, спостерігає Китай, США та решта світу. За її словами, Орбан порушує всі демократичні принципи, а європейські лідери дозволяють цьому статися.

Він нападає на меншини. Він руйнує свободу преси. Він руйнує незалежність судової системи. Він послаблює Європу. Він позбавляє Європу здатності діяти. Все заради свого друга Владіміра Путіна та його власних кишень,

– наголосила Рейнтке.

Політикиня розкритикувала президента Європейської Ради, який не розпочав активацію сьомої статті на вимогу Європарламенту. Вона також обурилася через угоди з Орбаном і застерегла, що це призведе до ще більшої автократії в Угорщині та слабшої Європи.

Террі Рейнтке заявила, що єдиний шлях – це активувати статтю 7 не лише для захисту верховенства права, а й для того аби демократія перемогла.

Українці втрачають життя. Українці також борються за нашу свободу, а найкращий слуга Путіна сидить за столом в Європейській Раді й блокує нашу підтримку і наш авторитет на цьому вирішальному етапі,

– зазначила євродепутатка.

Угорщину можуть позбавити права вето