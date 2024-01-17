Рейнтке закликала Раду ЄС активувати сьому статтю договору та скасувати право вето для Будапешту. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
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Позбавлення Орбана права вето
Європарламентарка Террі Рейнтке заявила, що ЄС сприймають занадто слабким і роз’єднаним через позицію угорського лідера, який одноголосно блокує допомогу для України.
За цим, на думку Рейнтке, спостерігає Китай, США та решта світу. За її словами, Орбан порушує всі демократичні принципи, а європейські лідери дозволяють цьому статися.
Він нападає на меншини. Він руйнує свободу преси. Він руйнує незалежність судової системи. Він послаблює Європу. Він позбавляє Європу здатності діяти. Все заради свого друга Владіміра Путіна та його власних кишень,
– наголосила Рейнтке.
Політикиня розкритикувала президента Європейської Ради, який не розпочав активацію сьомої статті на вимогу Європарламенту. Вона також обурилася через угоди з Орбаном і застерегла, що це призведе до ще більшої автократії в Угорщині та слабшої Європи.
Террі Рейнтке заявила, що єдиний шлях – це активувати статтю 7 не лише для захисту верховенства права, а й для того аби демократія перемогла.
Українці втрачають життя. Українці також борються за нашу свободу, а найкращий слуга Путіна сидить за столом в Європейській Раді й блокує нашу підтримку і наш авторитет на цьому вирішальному етапі,
– зазначила євродепутатка.
Угорщину можуть позбавити права вето
- У Європейському парламенті більшість політичних груп погодили проєкт резолюції щодо Угорщини. Зокрема, він має на меті позбавити країну права голосу в Раді ЄС. Мовиться про заклик до Ради ЄС розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу згідно зі статтею 7.2 Договору про ЄС.
- Це також стосуватиметься початку парламентського розслідування щодо законності рішення Єврокомісії розморозити 10 мільярдів євро коштів для Угорщини у грудні 2023 року. Голосування за резолюцію відбудеться у четвер, 18 січня.
- Водночас у Єврокомісії заявили, що близько 20 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини залишатимуться замороженими. Вони будуть такими доти, доки Будапешт не виконає необхідні умови. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що політика всередині Угорщини непокоять Єврокомісію.