Зазначають, що за згодою більшості депутатів Європарламенту – соціалістів, "зелених", правоцентристської Європейської народної партії, ліберальної Renew і "лівих" – голосуватиме за резолюцію парламент буде завтра, 18 січня.

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Двома ключовими пунктами документа є:

заклик до Ради ЄС розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу згідно зі статтею 7.2 Договору про ЄС;

і початок парламентського розслідування щодо законності рішення Єврокомісії розморозити 10 мільярдів євро коштів для Угорщини у грудні 2023 року.

Ми посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук,

– зазначив євродепутат від "зелених" Даніель Фройнд.

Комісію звинуватили, що вона піддалась шантажу Будапешта

Більшість законодавців ЄС заявляли, що рішення Єврокомісії виділити кошти не базувалось на об'єктивних покращеннях судової системи Угорщини та верховенства права, як на цьому наполягала виконавча влада ЄС.

Вважалось, що це була поступка Будапешту перед самітом ЄС, на якому ухвалили історичне рішення про початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою.

Єврокомісії можуть висловити недовіру

Видання також зазначило, що до фінального проєкту резолюції також можуть включити вотум недовіри голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн у разі, якщо відомство продовжить розморожувати кошти для Угорщини.

Президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн піддалася на шантаж з боку Віктора Орбана та розморозила 10 мільярдів платників податків для Угорщини, попри масштабну корупцію в країні. Європарламент не погоджується з цим і буде оскаржувати рішення,

– сказав євродепутат від Renew Моріц Кьорнер.

Що цьому передувало

Угорщина дала зрозуміти, що може зняти вето на допомогу ЄС Україні за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. Фактично, це дало б Будапешту можливість блокувати фінансування Києва з боку ЄС щороку або отримати поступки від Брюсселя.

Довідка. 1 лютого відбудеться спеціальний саміт, на якому країни Євросоюзу обговорять питання надання Україні 50 мільярдів євро допомоги.