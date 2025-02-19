Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

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Які країни прости вступу України до НАТО

Зеленський повідомив, що на сьогодні, окрім Росії, проти вступу України до НАТО виступають 4 країни. Мовиться про Словаччину, Угорщину, Німеччину та США.

Однак фактор США відіграє істотну роль у формуванні цих думок,

– сказав Зеленський журналістам турецького видання в аеропорту Анкари після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Водночас він зауважив, що Туреччина на чолі з Ердоганом підтримує членство України в НАТО.

Зеленський також додав, що вступ до Північноатлантичного Альянсу – це найкраща гарантія безпеки. За його словами, якщо членства не буде, то про які гарантії безпеки може йти мова.

Крім того, зараз Україна має сильну армію, але для підтримки такого рівня потрібне фінансування та зброя, які мають члени НАТО. Зеленський також додав, що, окрім гарантій безпеки у вигляді вступу до НАТО, Україна потребує економічних гарантій. За його словами, мовиться про вступ до Євросоюзу.

Раніше The Guardian повідомив, що Україна автоматично може стати членом НАТО, якщо Росія знову наважиться напасти на наші території.