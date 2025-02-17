Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький сказав 24 Каналу, як європейські країни можуть забезпечити собі мир, попри те, що її оборонно-промисловий комплекс вкрай слабкий.

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"Без України їм буде дуже складно"

Як зазначив політичний експерт, в ідеалі європейські країни разом з Україною повинні створити свій військово-оборонний союз. У такому разі країни Європейського Союзу й поза НАТО відчуватимуть себе у безпеці.

До речі, Україна, Польща та Велика Британія вже працювали над його створенням, але поки що безрезультатно. Українська влада вже навіть подавала певні документальні підтвердження та карти, де мають бути розміщені іноземні війська, аби убезпечити ту чи іншу зону.

Це не так складно зробити, хоча є певні перешкоди щодо бюрократичних засад, наприклад, між НАТО й гіпотетичним майбутнім союзом. Зокрема, як вони будуть взаємодіяти, витрачатимуть кошти. Адже Трамп вимагає, щоб держави-члени НАТО підіймали свій військово-оборонний бюджет до 5% від ВВП,

– мовив Городницький.

За його словами, зараз військово-оборонний комплекс України чи не один з найпотужніших у світі. Українська армія вже на 10 кроків попереду за військо наших партнерів. Тож інвестиції у Збройні Сили та економічні гарантії забезпечать європейським країнам майбутню безпекову гарантію.

Європейці помаленьку прокидаються, адже розуміють, що без України їм буде дуже складно,

– додав політичний експерт.

Отже, зараз Україна може скористатися моментом й страхом Європи перед тим, що США можуть їх залишити. Україна може запропонувати Європі захист, але за нього доведеться заплатити.

Очевидно, що європейців неабияк спантеличили заяви та дії Дональда Трампа та його команди. Зокрема, Еммануель Макрон провів телефонну розмову із лідером Саудівської Аравії на тлі зустрічі американської та російської делегацій. Крім того, зателефонував до Трампа перед екстреним самітом у Парижі.