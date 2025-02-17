Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий сказал 24 Каналу, как европейские страны могут обеспечить себе мир, несмотря на то, что ее оборонно-промышленный комплекс крайне слаб.

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"Без Украины им будет очень сложно"

Как отметил политический эксперт, в идеале европейские страны вместе с Украиной должны создать свой военно-оборонный союз. В таком случае страны Европейского Союза и вне НАТО будут чувствовать себя в безопасности.

Кстати, Украина, Польша и Великобритания уже работали над его созданием, но пока безрезультатно. Украинская власть уже даже подавала определенные документальные подтверждения и карты, где должны быть размещены иностранные войска, чтобы обезопасить ту или иную зону.

Это не так сложно сделать, хотя есть определенные препятствия относительно бюрократических принципов, например, между НАТО и гипотетическим будущим союзом. В частности, как они будут взаимодействовать, тратить средства. Ведь Трамп требует, чтобы государства-члены НАТО поднимали свой военно-оборонный бюджет до 5% от ВВП,

– сказал Городницкий.

По его словам, сейчас военно-оборонный комплекс Украины едва ли не один из самых мощных в мире. Украинская армия уже на 10 шагов впереди армии наших партнеров. Поэтому инвестиции в Вооруженные Силы и экономические гарантии обеспечат европейским странам будущую гарантию безопасности.

Европейцы потихоньку просыпаются, ведь понимают, что без Украины им будет очень сложно,

– добавил политический эксперт.

Итак, сейчас Украина может воспользоваться моментом и страхом Европы перед тем, что США могут их оставить. Украина может предложить Европе защиту, но за нее придется заплатить.

Очевидно, что европейцев изрядно озадачили заявления и действия Дональда Трампа и его команды. В частности, Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Саудовской Аравии на фоне встречи американской и российской делегаций. Кроме того, позвонил Трампу перед экстренным саммитом в Париже.