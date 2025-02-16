На фоне встречи американцев и россиян 17 февраля Эммануэль Макрон созывает экстренный саммит европейских лидеров. Также стало известно, что французский президент провел телефонный разговор с лидером Саудовской Аравии, передает 24 Канал со ссылкой на пост Макрона в соцсети "Х".

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Говорили об Украине

Президент Франции рассказал, что разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

После обсуждения Газы, Ливана и Сирии они коснулись темы Украины. По словам Макрона, они поговорили о войне России против Украины и о роли, "которую Саудовская Аравия может сыграть в укреплении прочного и длительного мира, с европейцами в центре процесса".

Напомним, что на Мюнхенской конференции представители администрации Трампа делали резкие заявления в адрес Европы. В частности, спецпосланник Кит Келлог заявил, что она не будет присутствовать "физически" за столом переговоров по окончанию войны в Украине. В ответ президент Зеленский отметил, что поскольку боевые действия происходят именно в Украине, то ей принадлежит право решать, кто должен быть участником переговоров.

Также президент подчеркнул, что он ни в коем случае не примет соглашения, которое будет принято без участия Украины.