В интервью Meet the Press на NBC News президент Зеленский заявил, что он никогда не примет мирное соглашение, заключенное США и Россией без Украины за столом переговоров, передает 24 Канал.

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"Это наша война и наши потери"

Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда. Это война в Украине, против нас, и это наши человеческие потери,

– отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил Трампа и других американских лидеров за их поддержку Украины, но добавил, что нет "ни одного лидера в мире, который действительно может заключить соглашение с Путиным без нас".

Президент отметил, что Украина обязательно должна иметь место за столом переговоров, другие варианты неприемлемы.

Если Путин уйдет со всех наших земель, Украина будет в НАТО, а Путин – в тюрьме, президент Трамп может заключить соглашение без нас,

– заявил политик.

Владимир Зеленский подчеркнул, что очень хотел бы, чтобы Украина была в приоритете для Трампа. "Мы не так велики, как Россия, но я считаю, что стратегически Украина важнее для Соединенных Штатов, потому что мы действительно партнеры, союзники и разделяем общие ценности", – сказал он.

К слову, глава государства назвал страны, на которые Москва может напасть летом.