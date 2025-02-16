Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Смотрите также Россия планирует наступление на страны Балтии и Польшу: в ЦПД спрогнозировали сроки

Путин может напасть на страны НАТО

Зная, что ему не удалось нас оккупировать, мы не знаем, куда он пойдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы верим, что Путин будет вести войну против НАТО,

– сказал Зеленский.

Президент предупредил: если США решат выйти из НАТО, это станет уничтожением Альянса. К сожалению, европейские члены НАТО не имеют военного потенциала, чтобы защитить себя без вмешательства Америки. Путин может почувствовать себя безнаказанным и направить танки на Европу – в частности, на бывшие страны советского блока.

"Они начнут с тех маленьких стран, которые были в СССР. Но Европа не ответит, потому что у них нечем", – сказал Зеленский.

Как известно, в Беларуси продолжаются военные учения. Поэтому есть перспектива более масштабного вторжения России "в других местах Европы" уже этим летом.