Таким предположением с 24 Каналом поделился руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, подчеркнув, что Россия рассчитывает на европейскую забюрократизированность и медлительность, и иногда уже совершает провокации в Европе.

Интересно Времена шантажа закончились: страны Балтии синхронизировали свои энергосистемы с Европой

При каких условиях Россия может напасть на Польшу и страны Балтии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует увеличить численность своих вооруженных сил на 150 тысяч человек и может осуществить нападение на Польшу и Литву с территории Беларуси.

Если Запад не усилит санкционную политику и не расширит поставки вооружения Украине для уничтожения глубинной логистики на российской территории, а также если России удастся улучшить экономическую ситуацию, то она может действительно начать наступление на европейские страны.

Через 4 – 6 лет россияне вместе с КНДР и Ираном могут быть готовы к агрессии против стран Балтии и Польши,

– отметил руководитель ЦПД.

Россия уже осуществляет гибридные провокации в Европе: обрывы кабелей, подрывы на складах и полеты дронов над военными полигонами. Их цель – мониторинг и анализ реакции стран НАТО, чтобы оценить, как работают ответственные за безопасность структуры.

Беларусь уже использовалась как платформа для провокаций до начала широкомасштабного вторжения. Был кризис на польско-белорусской границе, когда российские спецслужбы вместе с белорусами использовали беженцев, в частности из Сирии, для того, чтобы завести их в Польшу или создать картинку, что ЕС не может справиться с таким "наплывом".

Смотрите также Каждый день приближает страны Балтии, Германию к решению о вступлении в войну, – вице-маршал Британии

Как Европа готовится к возможному нападению России

Как отметил Андрей Коваленко, Европа полностью проиграла информационную войну. Структуры и правительства, которые занимаются противодействием дезинформации, не справились с имеющимися угрозами.

Единственное, можно выделить Францию. Там действительно делаются правильные вещи, в частности по проведению информационно-психологических спецопераций против России. Великобританию не включаю, потому что говорится именно о странах ЕС,

– добавил он.

Миллиардер Илон Маск уже призвал реформировать НАТО для адаптации к новым реалиям войны – войны дронов, РЭБ и современного вооружения, которое частично заменяет людей. Поскольку в Альянсе до сих пор живут в мире, где условно танки Leopard является очень серьезным оружием, но боевые действия в Украине показали, что они не имеют передовой весомости.

"Россия надеется на европейскую забюрократизированность и медлительность. По сравнению с Европой россияне быстрее адаптируются к условиям, и технологический прогресс у них идет быстрее, чем у стран НАТО. Поэтому они рассчитывают, что все так и останется и они осуществят определенные акты агрессии", – подытожил Коваленко.