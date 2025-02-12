Таким припущенням з 24 Каналом поділився керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, наголосивши, що Росія розраховує на європейську забюрократизованість та повільність, і подекуди уже вчиняє провокації у Європі.

Цікаво Часи шантажу закінчилися: країни Балтії синхронізували свої енергосистеми з Європою

За яких умов Росія може напасти на Польщу та країни Балтії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує збільшити чисельність своїх збройних сил на 150 тисяч осіб і може здійснити напад на Польщу та Литву з території Білорусі.

Якщо Захід не посилить санкційну політику і не розширить постачання озброєння Україні для знищення глибинної логістики на російській території, а також якщо Росії вдасться покращити економічну ситуацію, то вона може дійсно розпочати наступ на європейські країни.

Через 4 – 6 років росіяни разом із КНДР та Іраном можуть бути готові до агресії проти країн Балтії та Польщі,

– наголосив керівник ЦПД.

Росія вже здійснює гібридні провокації у Європі: обриви кабелів, підриви на складах та польоти дронів над військовими полігонами. Їхня мета – моніторинг та аналіз реакції країн НАТО, щоб оцінити, як працюють відповідальні за безпеку структури.

Білорусь вже використовувалася як платформа для провокацій до початку широкомасштабного вторгнення. Була криза на польсько-білоруському кордоні, коли російські спецслужби разом з білорусами використовували біженців, зокрема з Сирії, для того, щоб завести їх у Польщу або створити картинку, що ЄС не може впоратися з таким "напливом".

Дивіться також Кожен день наближає країни Балтії, Німеччину до рішення про вступ у війну, – віцемаршал Британії

Як Європа готується до можливого нападу Росії

Як зазначив Андрій Коваленко, Європа повністю програла інформаційну війну. Структури та уряди, які займаються протидією дезінформації, не впоралися з наявними загрозами.

Єдине, можна виділити Францію. Там дійсно робляться правильні речі, зокрема щодо проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти Росії. Велику Британію не включаю, бо мовиться саме про країни ЄС,

– додав він.

Мільярдер Ілон Маск уже закликав реформувати НАТО для адаптації до нових реалій війни – війни дронів, РЕБ та сучасного озброєння, яке частково заміняє людей. Позаяк в Альянсі досі живуть у світі, де умовно танки Leopard є дуже серйозною зброєю, але бойові дії в Україні показали, що вони не мають передової вагомості.

"Росія сподівається на європейську забюрократизованість та повільність. У порівнянні з Європою росіяни швидше адаптуються до умов, і технологічний прогрес у них йде швидше, ніж у країн НАТО. Тож вони розраховують, що все так і залишиться й вони здійснять певні акти агресії", – підсумував Коваленко.