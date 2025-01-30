Про це 24 Каналу розповів віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл, зауваживши, що сили ООН в Україні та перемовини можуть мати небажані наслідки. Тим часом нова адміністрація США намагається "розбудити" країни-члени НАТО для захисту їхнього континенту.

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Країни Балтії та Німеччина можуть вступити у війну

На думку віцемаршала, перед початком повномасштабного вторгнення Путін розумів, що якщо Захід втрутиться у війну, для нього це було б ризиком. Саме тому він активно залякував українських партнерів ескалацією та погрожував ядерною зброєю.

Оскільки Україна не є членом НАТО, керівництво більшості європейських країн не мають зобов'язань та бажання втручатись у війну проти Росії. Однак багато військових у Європі не вважають, що політична риторика та санкції є єдиним та вагомим інструментом для зупинки Путіна, адже Кремль розуміє лише військову силу.

Чи вистачить у політичних лідерів сміливості вступити у військову боротьбу? Ще належить з'ясувати. Однак кожен день наближає країни Балтії, а саме Естонію, Литву, Латвію, Німеччину та Польщу до рішення вступу у війну,

– наголосив він.

Белл висловив скептичне ставлення до ідеї розгортання сил ООН в Україні для стримування російської агресії, адже вони є політичним, а не військовим інструментом. У випадку повторного нападу Росії, вони не гарантуватимуть захист та можуть позбутись авторитету.

Зауважте! Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Європа не готова до загроз, які може нести Росія. Зокрема, Німеччина на третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну досі не збільшила обсяги виробництва ракет Taurus. Однак у Європі все одно є країни, які розуміють воєнні загрози – Польща, Фінляндія, країни Балтії.

Натомість ефективнішими будуть двосторонні або тристоронні військові домовленості з Україною та Заходом.

Якщо США, Велика Британія, Франція, Польща та інші країни введуть свої сили в Україну, тоді напад на Україну буде нападом і на ці сили. Це змусило би Путіна сумніватися в тому, чи варто йти на такий ризик,

– зауважив віцемаршал.

Тим часом потенційні переговори, про які зараз говорить весь світ, не можуть гарантувати, що Росія не вийде з війни з частиною захоплених територій нашої країни. Кремль "продасть" це як перемогу і Китаю, і Ірану, і Північній Кореї, що матиме неймовірно важкі наслідки для глобальної національної безпеки.

Белл додав, що фактором стримування Путіна могли б бути американські військові в Україні. Однак цей варіант є досить сумнівним, адже Дональд Трамп цей сценарій не розглядає.

Президент США навпаки має в планах заохотити європейські країни НАТО активізуватися не лише грошима, а й військовим потенціалом та обладнанням на місцях. Наприклад, Трамп прагне добитися рівня 5% ВВП для країн НАТО. Раніше НАТО встановлювало рівень у 2%, але третина країн НАТО поки не можуть досягти і цієї низької планки.